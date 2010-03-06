محمود سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد در استان‌های کشور، گفت: ما با تمامی استان‌های کشور تفاهم‌نامه‌هایی منعقد کرده‌ایم و در بسیاری از این استان‌ها فعالیت‌هایی مانند کارگاه‌های آموزشی در حال انجام است و از این مسیر حدود 25 کتاب در حال تولید است.

وی در عین حال به کمرنگ بودن فعالیت‌های این بنیاد در تهران اذعان کرد و دلیل آن را برخوردار بودن این استان از امکانات و زمینه‌های فرهنگی عنوان کرد و افزود: غرض ما هم توجه به استان‌های دیگر بوده که از این جهت مشکل دارند.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه‌های این بنیاد با 30 استان کشور، گفت: این تفاهم‌نامه‌ها چهار محور دارد؛ آموزش، حمایت از تولیدات استانی، برگزاری جشنواره‌ها و نیز مسابقات استانی. علاوه بر این ما از نویسندگان در استان‌های مختلف درخواست کرده‌ایم که در کارگاه‌های آموزشی ما حضور پیدا کنند.

سالاری اضافه کرد: امیدواریم با این فعالیت‌ها در چند سال آتی شاهد نویسندگان خوش‌فکر و نوقلمی باشیم که از شهرستان‌ها سر برمی‌آورند.

وی همچنین مقایسه آثار ادبی نویسندگان ایرانی با بزرگان ادبیات جهان را "قیاسی مع‌الفارغ" توصیف کرد و افزود: بعضی از دوستان نویسنده ما آثار ما را با بزرگان ادبیات مقایسه می‌کنند و بدیهی است که آثار ما در این قد و قواره‌ها نیست و باید با آثار نویسنده‌های همطراز خودمان مقایسه شود.

سالاری به همایش بانوان داستان‌نویس - که هفته گذشته در هتل لاله تهران برگزار شد - اشاره کرد و هدف از آن را گفتگوی صریح میان مسئولان وزارت ارشاد و جمعی از نویسندگان درباره دلایل فقدان آثار برگزیده در حوزه ادبیات داستانی جوایز معتبری مانند کتاب سال، دانست و گفت: ما از مسئولان امر از جمله معاون فرهنگی وزیر ارشاد و دبیر جایزه کتاب سال خواستیم که به این مراسم بیایند و به دوستان حاضر بگویند که از حوزه داستان چه می‌خواهند.

وی اضافه کرد: چندین سال است که آثار ادبی در میان آثار برگزیده چنین جوایزی مشاهده نمی‌شود و باید مسئولان اعلام کنند که قرار است ما در حوزه داستان به کدام سمت و سو برویم و دوستانی که می‌توانند حرکت کنند و دوستانی که نمی‌توانند، بدانند. به هر حال باید به نویسنده‌ها گفت که از آنها چه می‌خواهیم و چه نمی‌خواهیم تا آنها هم آثارشان را به آن سمت و سوها ببرند.