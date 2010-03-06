صاحبان آثار برتر جشنواره عکس روستایی مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دبیر جشنواره عکس روستایی مازندران صبح شنبه در آئین تجلیل از برترینهای این اثر در مجتمع امام خمینی این شهرستان گفت: صاحبان 10 آثار برتر این جشنواره که به جشنواره عکس های منطقه چلاو آمل نیزمعروف بود به صورت ویژه تجلیل شدند.

رحیم ذبیحی با اشاره به اینکه صاحبان آثار برتر این جشنواره از میان 900 قطعه عکس ارسالی به نخستین جشنواره عکس روستایی با عنوان "گنم سما" در آمل انتخاب شدند تصریح کرد: آثار از 65 عکاس استانهای تهران، مازندران و کرج به دبیرخانه این جشنواره در شهرستان آمل ارسال شد.

وی اضافه کرد: فراخوان این جشنواره از نیمه دوم دی ماه بود و تا پنجم اسفند ماه برای ارسال آثار ادامه داشت.

دبیر جشنواره عکس " گنم سما " گفت: آداب و رسوم و آیینها ، جشنها و مراسم بومی و محلی، جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی و زیست محیطی در منطقه چلاو آمل و معماری های جدید و قدیم مسکونی منطقه در قالب عکس از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

ذبیحی اضافه کرد: برگزاری این جشنواره بتواند در احیا و یادآوری فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی منطقه به ویژه منطقه چلاو آمل تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره عکس " گنم سما " با همکاری گروه فرهنگی هم اندیشان چلاو آمل برگزارشد ابراز امیدواری کرد: این جشنواره در سال های آینده نیز با فراخوان وسیعتری در سطح کشوری در آمل برگزار خواهد شد.

در این جشنواره همچنین از شاعران به نام منطقه چلاو آمل از جمله علی هاشمی چلاوی و رشید نوروزی و نیز خلیل طهماسبی عمران استاد " لله وا " ( نی ) تجلیل شد.