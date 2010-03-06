مازندران در تولید فرآورده های دامی کشور برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار صبح شنبه در جلسه بهبود تولیدات دامی استان در ساری افزود: سالانه بیش از 683 هزار تن شیرخام معادل بیش از هشت درصد تولید کشور در مازندران تولید می شود و این استان در این زمینه رتبه نخست تولید کشور را دارد.

وی با اشاره به توانمندی مازندران در تولید گوشت سفید و قرمز تصریح کرد: ظرفیت تولید گوشت سفید سالیانه بیش از 168 هزار تن است که این میزان معادل 10 درصد تولید کشور است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با بیان اینکه افزایش تولید عسل نیز از برنامه های این سازمان است، ادامه داد: مازندران با تولید سالیانه بیش از هزار و 876 تن در حال حاضر پنج درصد تولید عسل کشور را دارد.

نگهدار اضافه کرد: مازندران بیش از هفت درصد گوشت قرمز کشور را نیز تولید می کند و سالانه بیش از 62 هزار تن گوشت در این استان تولید می شود.

وی با بیان اینکه 35 درصد جوجه یک روزه کشور در مازندران تولید می شود، ظرفیت تولید جوجه یک روزه در مازندران را سالانه بیش از 231 میلیون قطعه اعلام کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر توسعه ساخت مجتمعهای پرورش مرغ گوشتی در این استان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیتهای تولید، افزایش قابلیت صادرات محصولات دامی، ساخت مجتمع مکانیزه پرورش گاو شیری از مهمترین برنامه هایی است که در معاونت بهبود تولیدات دامی استان در حال پیگیری است.