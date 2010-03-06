هفت هزار انشعاب فاضلاب خانگی استان زنجان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اردوان سلطانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد تاسیسات و نصب انشعابات فاضلاب خانگی، تنها راه صیانت از آلودگی سفره های زیرزمینی آب در مقابل هجوم آلاینده های انسانی و صنعتی است، افزود: همچنین ایجاد تاسیسات و انشعاب خانگی، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و برگشت مجدد آب به چرخه طبیعت را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای شبکه و تاسیسات فاضلاب و استفاده شهروندان از آن ادامه داد: وجود فاضلابهای خانگی که دارای مقادیر متفاوت مواد آلاینده از قبیل نیترات و فسفات و غیره است، تهدیدی بسیار خطرناک و حتی بیشتر از وجود کارخانه سرب و روی زنجان محسوب می شود.

سلطانی وجود فلزات سنگین در فاضلاب های خانگی که از طریق چاه های جذبی دفع می شوند و نفوذ آنها به سفره های زیرزمینی را موجب آلودگی شدید منابع آبی دانست و افزود: به دلیل اینکه قسمت عمده منابع تولید آب زنجان از طریق چاه های موجود آب شرب تامین می شود و نظر به اینکه اثرات وجود اینگونه فلزات سنگین در درازمدت آشکار می شود، مسئولان بهداشتی باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند.

معاون درآمد و امور مشترکین آب و فاضلاب استان ادامه داد: خاصیت تصفیه کنندگی خاک، محدود است و پس از مدتی این خاصیت، زایل شده و فاضلاب های هدایت شده که به طور عموم دارای مواد ترکیبی با ماندگاری بالاست، به طور مستقیم به این سفره ها راه پیدا کرده و موجب تشدید آلودگی آن می شود.

سلطانی گفت: اگرچه با آزمایشهای صورت گرفته هنوز مطلوبیت آب زنجان در حد استاندارد بوده و مبرا از موارد ذکر شده است اما در صورتی که فکری بر دفع مناسب فاضلاب خانگی و عمومی نشود، سفره های زیرزمینی آلوده شده و دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

وی ادامه داد: دفع روزانه حدود 50 هزار متر مکعب فاضلاب خانگی و عمومی در شهر زنجان از طریق 120 هزار چاه جذبی حفر شده که میانگین فاصله آنها در بعضی مناطق حتی به 50 متر نیز نمی رسد و یا هدایت قسمتی از فاضلاب از طریق کانالهای شهرداری به تنها رودخانه شهر، زنگ خطری است که باید مسئولان شهر به آن توجه کرده و با اعمال مدیریت صحیح نسبت به دفع فاضلاب از طریق شبکه فاضلاب و انتقال آن به تصفیه خانه جدیت بیشتری نشان دهند.