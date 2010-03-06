حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از چند سال قبل که مجلس وارد موضوع زباله ‌های بیمارستانی شد، همچنان این موضوع در کمیسیونهای مربوطه از جمله کمیسیون اصل نود پیگیری می شود که می بایست چاره اساسی برای حل این مشکل اندیشید.

پیش از این دکتر عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت در گفتگو با مهر عنوان داشته بود که برای بی خطرسازی زباله های عفونی بیمارستانهای کشور نیازمند 150 میلیارد تومان اعتبار هسیتم که سهم بیمارستانهای دولتی 70 میلیارد است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با عنوان این مطلب که زباله های بیمارستانی در حال حاضر پرونده قطوری در مجلس دارد، افزود: حل این مشکل نیازمند تامین اعتبار لازم است و در حال حاضر که بحث بودجه مطرح است، می بایست تدابیری اندیشیده شود که به هر شکل ممکن این معضل رفع شود.

در حالی که بیش از دو سال از تصویب آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها می گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهی از سوی دستگاههای متولی در ارتباط با امحاء صحیح زباله های عفونی انجام نشده است.

اسلامی با اظهارتاسف از فقدان تعامل لازم بین سازمانهای مسئول در بحث ساماندهی زباله ‌های بیمارستانی، گفت: به وجود اینکه آیین نامه بی خطرسازی زباله های عفونی را داریم اما تکلیف زباله‌ های بیمارستانی هنوز مشخص نیست.