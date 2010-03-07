تعرفه های پزشکی 89 در بخش خصوصی مقطعی اعلام می شود

دکتر محمدتقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی طبق ماده 3 مقررات پزشکی بر عهده نظام پزشکی است که هر سال بر اساس قیمت پایه و نرخ تورم در کشور تعیین می شود.

نوربخش با تاکید بر اینکه نرخ تورم به طور مستقیم بر روی هزینه های درمان موثر است، تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده تاثیر مستقیم بر روی هزینه های هتلینگ، تجهیزات پزشکی و... در بخش خصوصی دارد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی از کاهش ساعت کار کارکنان بالینی طبق قانون بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت کشور که از سال آینده اجرا می شود، خبر داد و افزود: طبق این قانون، ساعت کار این نیروها در هفته هشت ساعت و در ماه 50 ساعت کم می شود که البته این موضوع به ارتقای بهره وری نیروها کمک می کند ولی هزینه ها را نیز بالا می برد.

نوربخش در توضیح افزایش هزینه های بیمارستانهای خصوصی گفت: برای تامین کمبود نیرو می بایست یا اضافه کار پرداخت شود و یا اینکه به ازای یک چهارم نیروها، نیروی جدید استخدام شود که این مسئله باعث افزایش 40 تا 50 درصدی هزینه های بخش خصوصی می شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: این موضوع 10 درصد بار مالی اضافه برای مراکز درمانی بخش خصوصی دارد.

نوربخش افزود: در مجموع وضعیت سال آینده به دلیل همین دو علت یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کسر ساعت کار نیروهای بالینی، قابل پیش بینی نیست و سازمان نظام پزشکی می بایست به صورت مقطعی تعرفه ها را اعلام کند تا آثار تورمی ناشی از اجرای این برنامه ها مشخص شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی در مورد علت چنین تصمیمی برای اعلام تعرفه های بخش خصوصی، گفت: چون نرخ تورم در سال آینده را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد و معلوم نیست که تورم در چه سطحی باقی بماند احتمال دارد که مجبور شویم تعرفه ها را در طول سال کم و زیاد کنیم.