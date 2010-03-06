15 درصد برنامه های شبکه افلاک مربوط به حوزه معارف است

فتاح کمری در حاشیه برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: برنامه های شبکه های استانی براساس موضوعات دهگانه ای است که از سوی سازمان صدا و سیمای کشور ابلاغ می شود.

وی با اشاره به تهیه برنامه های شبکه افلاک برای مخاطبین چهارگانه، افزود: یکی از موضوعاتی که در میان سیاستهای 10 گانه سازمان صدا و سیما وجود دارد مربوط به برنامه های حوزه معارف است که 15 درصد برنامه ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان با اشاره به تولید برنامه های معارفی در شبکه افلاک لرستان، تصریح کرد: همچنین دیگر برنامه های مناسبتی مرتبط با حوزه معارف از سایر شبکه ها برای پخش در شبکه استانی تامین می شود.

دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مسابقات سراسری قرآن در استان لرستان همچنین به برگزاری این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: برای برگزاری مسابقات سراسری قرآن که پس از 32 سال در این استان برگزار می شود بیش از دو ماه برنامه ریزی و تلاش صورت گرفته است.

کمری با اشاره به پوشش برنامه های این دوره از مسابقات سراسری قرآن، عنوان کرد: ارتباط مستقیم با شبکه قرآن و معارف سیما، ارتباط رادیویی، پخش زنده مسابقات از شبکه افلاک و پوشش خبری این دوره از مسابقات بخشی از فعالیتهای انجام شده در سه روز گذشته است.

مسابقات سراسری قرآن‌ کریم برای اولین‌ بار پس از 32 سال به میزبانی لرستان در شهر خرم‌آباد از 12 تا 18 اسفندماه در حال برگزاری است.