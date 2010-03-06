مرمت نمای کاشیکاری تخریب شده دانشکده ادبیات اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، مرمت نمای تخریب شده این دانشکده تاریخی از سوی گروهی از مرمت کاران این سازمان از چند روز پیش آغاز شده است.

تیم مرمتی دانشکده ادبیات برای بازسازی قسمتهای فروریخته نمای این ساختمان از کاشیهای اصلی بنا که سه ماه پیش از این در اثر یک بارندگی شدید تخریب شده بود استفاده کرده و در فرآیند مرمت از کاشیهای جدید استفاده نمی شود.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی معروف به ساختمان سه گوش هفتاد سال پیش و در سال 1308 خورشیدی با همکاری مهندسان و معماران ایرانی و آلمانی مقارن با احداث پل معلّق فلزی اهواز با نمای سردر مزیّن به نقوش آجری و فیروزه ای رنگ در حاشیۀ غربی کارون احداث شد.

معماری به کار رفته در ساخت این بنا تلفیقی از معماری بومی منطقه و تاریخی ایران است. این بنا در سال 1378 به شماره 2407 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

علاوه بر شکل مثلثی ساختمان دانشکده ادبیات، معماری مدرن و شکل هلالی بلند پنجره ها و آجرکاری، کاشی کاریهای فیروزه ای از جمله اصلیترین مشخصه های نمای بیرونی این بنا است که الهام گرفته از معماری سنتی کشورمان است.

فرو ریختن این بخش از کاشی کاری دانشکده ادبیات موجب آسیب دیدن اساسی نمای زیبای این ساختمان شده بود.

علاوه بر این، دیوارهای بیرونی دانشکده ادبیات سوراخهایی ناشی از آثار ترکش خمپاره های عراقی از سالهای جنگ تحمیلی که 20 سال از پایان آن گذشته را نیز بر تن خود دارد که در این مدت مرمت نشده اند.