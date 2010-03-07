17 درصد نوجوانان ایرانی قلیان می کشند

‌دکتر حسن آذری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مسئله ای که موجب نگرانی ما از روند مصرق قلیان در کشور می شود، این است که با دو باورغلط در مورد قلیان مواجه هستیم. باور اول، این است که چون دود قلیان از داخل آب عبور می کند در نتیجه خطری ندارد. در صورتی که مرطوب و خنک شدن دود، تنها قابلیت تحمل را بالا می برد و از خطر آن کم نمی کند.

شیوع استعمال دخانیات در مردان بالای 15 سال کشور 25 درصد است که این رقم در زنان بالای 15 سال حدود پنج درصد است اما این الگو برای زنان در حال تغییر است و لازم است برای دختران جوان نگران باشیم.

آذری پور افزود: می گویند که قلیان اعتیاد نمی آورد، در صورتی که نیکوتین خاصیت اعتیادزایی بالایی دارد و سه بار مصرف مداوم آن باعث اعتیاد به آن می شود.

بررسیهای سال 1383 نشان می دهد که 16 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور یک نخ سیگار مصرف کرده‌اند که این آمار در سال 1387 به حدود 32 درصد افزایش یافته است.

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اظهار تاسف از درک نادرست برخی والدین از مصرف قلیان، گفت: مصرف قلیان در گروه سنی نوجوان و جوان جامعه به دلیل اینکه برخی والدین نسبت به تبعات استفاده از این ماده دخانی، آگاه نیستند، در حال افزایش است. در حالی که قلیان به اندازه سیگار مضر است و تفننی نیست.

معاون اجرایی انجمن زندگی عاری از دخانیات با اشاره به آمار سال 87 که نشان می دهد 20 درصد نوجوانان مصرف کننده دائمی مواد دخانی بوده اند، افزود: نتایج این آمارها حاکی از آن است که تنها سه درصد مصرف سیگار داشته اند و 17 درصد آنان قلیان مصرف می کنند.

بررسیها نشان می دهد که دود سیگار بیش از چهار هزار ماده سمی دارد که تنفس آنها موجب تخریب دستگاه تنفسی انسان می شود.