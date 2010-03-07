بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در حاشیه مراسم بزرگداشت پنجاه و هشتمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری در محل هتل پردیسان مشهد، با بیان اینکه مهمترین چالش کانونهای وکلای دادگستری بحث آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا است، با بیان روند پیگیری این آییننامه افزود: ما سه مرتبه به صورت کتبی موضوع را پیگیری کرده و تقاضا کردهایم که مسئله در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود.
وی با بیان اینکه این تعلیق شش ماه دیگر ادامه پیدا کرده و تمدید خواهد شد، افزود: این شش ماه تمام میشود و مجددا به شرایطی میرسیم که قابل تبدیل به بحران است و در هر صورت این موضوع باید سریعتر تعیین تکلیف شود.
کشاورز تاکید کرد: ما باز هم موضوع را پیگیری خواهیم کرد و کسانی که وظیفه قانونیشان این است که این گونه درخواستها را به هیئت عمومی دیوان ببرند، باید وظیفه خود را انجام دهند، در غیر این صورت عمل آنان تخلف از انجام وظایف قانونی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم آییننامه و هم دادخواست کانون در دیوان عدالت اداری معلق است، افزود: در سطح قانونگذاری اقداماتی در حال جریان است که بنا بر شنیدهها مبنای کار متن کانونهای وکلا در سال 83 است که با همکاری مرکز توسعه قضایی تنظیم شده بود و در آن استقلال کانونها و شان وکیل تا حد زیادی رعایت شده و محل اتفاق نظر قوه قضاییه و کانونها بود.
کشاورز در ادامه گفت: این متن به کمیسیون قضایی و سپس به صحن علنی میرود و به طبع در معرض همه گونه تغییری خواهد بود و یکی از وظایفی که همکاران کانون باید با جدیت دنبال آن باشند، این است که نمایندگان مجلس را که مربوط به شهرهای محل کار و ماموریت آنان است، در خصوص کانونها، وظایف، استقلال و منافع استقلال کانون آگاه کنند زیرا برای هر کس مسئله روشن شود، جزو مدافعین استقلال کانون میشود.
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