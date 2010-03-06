کنکورهای دهه 60 اشکالی نداشت/ نقد وزیر بهداشت به تایید سنجش بدل شد

غلامحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حتی اشکالات کوچک نیز در جریان آزمونهای سازمان سنجش در سالهای 65 تا 67 به یاد نمی آورم چه برسد به اشکالات زیاد و گسترده که وزیر بهداشت به آنها اشاره کرده است. کنکور سراسری طوری است که اگر اشکالی در آن رخ دهد انعکاس آن در جامعه وسیعتر از انعکاسی است که در آزمون دستیاری شاهد آن بودیم.

رئیس اسبق سازمان سنجش افزود: شاید منظور وزیر بهداشت درباره آزمونهای سالهای 65 تا 67 سازمان سنجش ناظر بر اعتراضاتی است که داوطلبان و خانواده های آنها در این سالها داشتند. این اعتراضات به خاطر مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بومی گزینی بود که در صورت اجرایی شدن آن سهمیه های بومی از 3 منطقه به 2 منطقه تبدیل می شد. در آن مقطع داوطلبان و خانواده های آنها خیلی اعتراض کردند و در پی این اعتراضات به همان 3 منطقه بازگشتیم. بنابراین اعتراضات آن سالها ربطی به اشکال در آزمون نداشت.

رحیمی با تاکید مجدد بر اینکه آزمونهای سازمان سنجش در سالهای 65 تا 67 حتی اشکالات کوچک نیز نداشته است به مهر گفت: بیش از 20 سال از سالهایی که دکتر وحید دستجردی معتقدند اشکالات زیادی در کنکور برگزار شده توسط سازمان سنجش وجود داشته گذشته است. یعنی حال که وزیر به عملکرد 24 سال قبل سازمان سنجش استناد می کند نشان می دهد که سازمان سنجش در این 20 و چند سال هیچ مشکلی نداشته و این خیلی خوب است. این درحالی است که وزارت بهداشت هر ساله مشکل کوچک و بزرگ داشته است.

وی افزود: ممکن است در سازمان سنجش نیز اشکالی رخ دهد اما مطمئن هستم احتمال رخ دادن اشکال در سازمان سنجش کمتر از وزارت بهداشت است. چون سازمان سنجش یک سازمان تخصصی در برگزاری آزمون است و همه نیروهای آن اعم از نیروهای اجرا، بخش آزمون سازی، بخش کامپیوتر، بخش فنی و ... اصلا برای آزمون استخدام شده اند.

رحیمی معتقد است: به نفع وزارت بهداشت است که برگزاری آزمونهای اصلی خود را به عهده سازمان سنجش بگذارد. در غیر این صورت وزارت بهداشت باید یک سازمان سنجش کوچک اما تخصصی ایجاد کند. هر چند که پس از تخصص، تجربه خیلی مهم تر است و چند سال باید تجربه کسب کنند.

به گزارش مهر، مرضیه وحید دستجردی پنجشنبه 13 اسفند در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر واگذاری آزمون دستیاری به سازمان سنجش گفته بود: سازمان سنجش هم بی خطا نیست و در سالهای 65 تا 67 مشکلات زیادی داشت و بر اساس اخبار رسانه در آزمون کارشناسی ارشد امسال نیز داوطلبان با مشکلاتی مواجه شدند اما وزارت بهداشت سالانه آزمون های متعددی را برگزار می کند و نیازی نیست که این آزمون ها در جای دیگری برگزار شود.

