برخورد شهاب سنگ تنها دلیل انقراض دایناسورها بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی متشکل از 41 دانشمند از سراسر جهان با بازبینی 20 سال تحقیقات مختلف دانشمندان تلاش کردند دلیل انقراض حیات نسل سوم دوره کرتاسه که در حدود 65 میلیون سال پیش باعث شکل گیری محیطی جهنمی بر روی زمین شده و بیش از نیمی از گونه های جانداران را از بین ببرد را تعیین کنند.

از گذشته نظریه های علمی بر سر این پدیده به دو دسته که یکی دلیل انقراض را برخورد شهابسنگ با زمین و دیگری را فعالیتهای آتشفشانی می داند، تقسیم شده است.

مطالعات جدید که دانشمندانی از اروپا، آمریکا، مکزیک، کانادا و ژاپن در آن حضور داشتند نشان می دهد برخورد شهابسنگی با وسعت 14 کیلومتر با منطقه ای که اکنون مکزیک نام دارد مقصر اصلی انقراض جانداران بوده است.

"جونا مورگان" یکی از دانشمندان این تیم تحقیقاتی درباره یافته خود می گوید: "اکنون ما اطمینان کامل داریم که یک شهابسنگ دلیل اصلی انقراض در دوره کرتاسه به شمار می رود. برخورد این جرم عظیم با زمین باعث شکل گیری آتش در وسعتی بالا، زمین لرزه با شدت 10 ریشتر، زمین لغزه در سطح قاره ای و تسونامی های عظیم شده است."

گمان می رود این شهابسنگ با قدرتی بیلیونها بار نیرومندتر از بمب اتمی هیروشیما با زمین برخورد کرده است. به گفته مورگان آخرین میخ زمانی بر تابوت دایناسورها کوبیده شده است که مواد ناشی از انفجار در اتمسفر زمین جریان یافته و زمین را در تاریکی فرو برده اند که این تاریکی آغازگر زمستانی جهانی شده و تعداد زیادی از گونه های جانداران را که توانایی تحمل آن محیط جهنمی را نداشتند از بین برده است.

دانشمندان در این پروژه بر روی تحقیقات دیرین شناسان، ژئوشیمی دانان، مدل سازان آب و هوایی، ژئو فیزیکدانان و رسوب شناسان که به مدت 20 سال به مطالعه و نمونه برداری از دوره انقراض نسل سوم حیات در دوره کرتاسه پرداخته بودند، بازبینی هایی انجام دادند.

مطالعات زمین شناسانه نشان می دهند پدیده ای که عامل مرگ دایناسورها شده است با شدتی بالا بر روی اکوسیستم های دریایی و زمینی نیز تاثیر گذاشته است و تنها برخورد یک شهابسنگ می تواند دلیلی قابل قبول برای این رویدادها به شمار رود. همچنین دانشمندان معتقدند سولفور آزاد شده در اتمسفر در نظریه انقراض آتشفشانی بسیار کمتر از مقداری است که بتواند زمین را به زمستانی جهانی و تاریکی مطلق فرو برد.

بر اساس گزارش AP، دانشمندان برخورد این شهاب سنگ عظیم روزی جهنمی را آغاز کرده است که به فرمانروایی 160 میلیون ساله دایناسورها بر زمین پایان داده و خاتمه بخش روزهای خوش دیگر جانداران بر روی زمین بوده است.