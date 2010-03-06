ضرورت بازخوانی عوامل پیشرفت اسلام برای جامعه امروز

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: یکی از مباحث مهمی که باید به آن توجه کرد این است که چگونه اسلام در مدت زمان کوتاهی رشد پیدا کرد و کل شبه جزیره عربستان را فرا گرفت و دلهای همه انسانها را معطوف به خود کرد.

وی با اشاره به وجود مشکلات و گرفتاریهای فراوان در سطح جوامع اسلامی، افزود: امروز بازخوانی عوامل پیشرفت اسلام برای جامعه اسلام یکی از ضرورت های مهم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به تشریح برخی از این عوامل پرداخت و بیان داشت: یکی از عوامل مهم در پیشرفت اسلام برنامه ها، پیام ها و تعالیم این دین آسمانی است که موجب پشرفت اسلام شد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: از آنجا که دین اسلام آئینی است که بر اساس نیاز انسان قوانین را وضع کرده است پیام اسلام بر دل انسان نشسته و موجب جذب آحاد مختلف جامعه می شود.

وی تعالیم اسلام را "برجسته" و "جذب کننده" خواند و یادآور شد: این جذابیت تا حدی است که هر کسی که پیام های اسلام را شنیده شیفته این دین الهی شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به برنامه های دین مبین اسلام، اولین برنامه این دین الهی را دعوت به توحید و خداپرستی دانست و خاطر نشان کرد: خداپرستی یک امر فطری است و انسان همواره به دنبال خدایی بوده است که همه کمالات در او جمع باشد و اسلام این راه را به بشر نشان می دهد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به خط بطلان اسلام بر روی شرک و بت پرستی در میان ادیان مختلف، ادامه داد: اسلام با تاکید بر یگانگی خداوند انسانها را به فطرت خود ارجاع داد.

وی با اشاره به نزول آیات متعدد در زمینه توحید در قرآن به برخی آیات سوره مبارکه توحید و آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید اشاره کرد و یادآور شد: پیام قرآن به عنوان کتاب الهی در دین اسلام پیام یکتاپرستی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به دیگر برنامه های دین اسلام برای جامعه بشری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از برنامه های اسلام عدالت خواهی و ظلم ستیزی بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اسلام آئین عدالت است، خاطر نشان کرد: مسئله عدالت در دین اسلام آنقدر با اهمیت است که خداوند در آیات مختلف قرآن بر این امر تاکید کرده است.

وی توجه به پیام های اسلام را زمینه ساز رشد، پیشرفت و رفع مشکلات جهان اسلام دانست و خواستار بازخوانی این برنامه ها در جامعه امروز شد.