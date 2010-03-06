تیم کاراته پاس همدان به لیگ برتر صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته مردان پاس در پی حضور مقتدرانه در مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور، به پیکارهای نهایی این دوره از رقابتها راه یافت. پیکارهای نهایی مسابقات کاراته لیگ دسته اول باشگاههای کشور روز گذشته در تهران برگزار شد که در پایان این دوره از رقابتها تیم پاس با برتری مقابل حریفان خود به عنوان قهرمانی دست یافت.
در این مرحله از مسابقات تیم کاراته پاس با تیمهای سپاهان، هیئت کاراته ساری و منتخب میاندوآب همگروه بود که در بخشهای کاتا و کومیته با برتری مطلق هر سه حریف خود را شکست داد تا در فینال رقابتها با تیم قدرتمند علی آباد کتول ملاقات کند.
تیم کاراته پاس همدان در دیدار فینال این مسابقات طی یک مسابقه نفس گیر در آخرین دقایق صاحب پیروزی شد تا در نهایت به عنوان قهرمانی رقابتها دست یابد.
مدیریت کاراته باشگاه پاس با سیروس امینی، مهدی میراضی و سعید خوشبخت بوده و سرمربی این تیم نیز اکبر عبدلی، مربی تیمهای ملی کاراته ایران است.
