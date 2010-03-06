حضور گسترده عراقی های مقیم خارج در انتخابات / تبلیغات ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، اخذ رای از عراقی های مقیم خارج در 16 کشور از روز گذشته (جمعه) آغاز شد. عملیات رای گیری از اقلیتهای عراقی خارج نشین امروز شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

منابع خبری از استقبال گسترده عراقی های مقیم خارج از شرکت در انتخابات پارلمانی عراق، در نخستین روز برگزاری آن خبر می دهند.

بر این اساس، اتباع عراقی ساکن دانمارک، فرانسه، بلژیک، هلند، انگلیس ، آمریکا و استرالیا شرکت پر شوری در انتخابات پارلمانی داشته اند.

از سوی دیگر، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، میزان مشارکت قشر خاص عراق (شامل نیروهای امنیتی، بیماران و زندانیان) در انتخابات که در روز پنجشنبه انجام شد، به 65 درصد رسیده و این میانگین در حال افزایش است.

برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان مشارکت این قشر در انتخابات پارلمانی به 75 تا 80 درصد نیز خواهد رسید که از نظر معیارهای بین المللی بسیار خوب توصیف می شود.

همچنین از امروز صبح، تبلیغات انتخاباتی تمام نامزدها و جریانها بر اساس قانون انتخابات عراق ممنوع شده است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از نامزدها خواسته است به این مسئله پایبند باشند.

همچنین از امشب ساعت 10 نیز به وقت بغداد، ممنوعیت آمد و شد وسائط نقلیه در عراق اعمال می شود، این ممنوعیت تا ساعت پنج بامداد روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. طی این مدت مرزهای زمینی و هوایی عراق نیز بسته خواهد بود.