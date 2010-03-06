شهر 16 هزار نفری تفت مرکز فرهنگی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ابوالقاسم محی‌ الدینی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران مرکز استان یزد با حضور اعضای شورای شهر تفت اظهار داشت: تلاش شده تا در سال آینده یک فرهنگسرا در یزد ایجاد شود.

وی افزود: برای راه اندازی فرهنگسرا و انجام اقدامات فرهنگی موثر نیاز به همکاری اصحاب رسانه به شدت احساس می شود.

شهردار تفت در بخش دیگری از این نشست از وصول 260 میلیون تومان از مطالبات شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: با افت شدید درآمدهای شهرداری به دلیل رکود ساخت و ساز، وصول مطالبات شهرداری تفت از ارگانهای دولتی در دستور کار قرار گرفت و در این راستا 260 میلیون تومان از مطالبات شهرداری وصول شد.

محی‌ الدینی بیان داشت: برای شهرداری تفت امسال بیش از یک میلیارد تومان رای صادر شد که از این مبلغ تاکنون 260 میلیون تومان وصول شده و بقیه آن نیز به تدریج وصول خواهد شد.

40 نیرو در شهرداری تفت تعدیل شدند

وی یادآور شد: امسال همچنین بسیاری از هزینه ‌های جاری در شهرداری نیز کاهش یافت و از آنجا که بخش اعظمی از هزینه‌ ها به حقوق کارکنان شهرداری اختصاص داشت، 40 نفر از نیروهای این نهاد تعدیل شدند.

محی‌ الدینی ادامه داد: البته به دنبال این تعدیل نیرو، هیچ نیرویی بیکار نشد بلکه نحوه قراردادهای آنها تغییر کرد و به شرکتهای خدماتی سپرده شد.

سرانه فضای سبز در تفت 42 متر مربع اعلام شد

شهردار تفت همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون در شهر تفت 76.5 هکتار فضای سبز وجود دارد افزود: سرانه فضای سبز در این شهر معادل 42 مترمربع است در حالی‌ که این رقم در استان یزد معادل 25 سانتیمتر است.

محی‌الدینی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته 13 هزار مترمربع فضای باز در شهر تفت به زباله‌ دانی تبدیل شده بود، افزود: این فضا هم ‌اکنون پاک‌ سازی شده و در حال درختکاری است و قرار است این مکان به عنوان بزرگترین پارک محله ‌ای شهر تفت تبدیل شود.

شهردار تفت از اجرای فاز سوم بوستان بزرگ شهر معروف به انارستان خبر داد و یادآور شد: این طرح هم‌ اکنون با هزینه ‌ای بالغ بر 250 میلیون تومان در حال اجراست.

تفت رتبه نخست طرح نهضت آسفالت در استان یزد را از آن خود کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نهضت آسفالت در استان یزد خاطرنشان کرد: شهرداری تفت با انجام 200 هزار مترمربع آسفالت که عمده آن در مناطق خاکی انجام شده است، رتبه نخست استان را از آن خود کرده است.

محی‌ الدینی عنوان کرد: هم ‌اکنون نیز 40 هزار مترمربع دیگر آسفالت ‌کاری خیابانها و محله‌ ها را در دست اجرا دارد.

تفت آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروز و قرار گرفتن شهر تفت در مسیر استان فارس همچنین گردشگرپذیری این شهر اظهار داشت: از 15 اسفند تا 15 فروردین تمهیدات خوبی در شهر اندیشیده شده است که از آن جمله می‌توان به ساماندهی ورودی شهر، تامین روشنایی در تمامی پارکها و بوستانها، تهیه نقشه کامل شهر تفت و مشخص کردن نقاط مناسب برای اسکان و مدارس آماده برای اقامت، ساماندهی پارکها و خیابانهای اصلی، تعیین شیفتهای کاری در شهرداری، ساماندهی تاکسی ‌ها، اتوبوسها و آژانسها، ساماندهی تابلوهای راهنما، معرفی بناهای تاریخی در نقشه‌ ها، اجرای تئاترهای خیابانی و .... اشاره کرد.

نزدیکترین شهرستان به مرکز استان یزد از دید مسئولان مغفول مانده است

محی‌الدینی در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: شهر تفت به دلیل نزدیکی به مرکز استان دیده نمی ‌شود و بسیاری معتقدند این نزدیکی یک فرصت است اما در عمل بنا به عللی نمی ‌توان از این فرصت استفاده کرد.

شهردار تفت ادامه داد: مسئولان رده‌ بالا توجه داشته باشند با توجه به اینکه 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌ کنند، اگر شهرداری ‌ها درست عمل کنند، 70 درصد مردم را راضی نگه داشته‌ اند بنابراین باید تلاش شود بودجه‌های عمرانی در شهرها به درستی هدایت شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا مقاومت‌هایی برای انتخاب وی به عنوان شهردار تفت وجود داشته است، بیان داشت: این مقاومت‌ها چندان پررنگ نبوده اما گمان می‌رود بیشتر آن به دلیل جوانی بنده بوده است.

رئیس شورای شهر تفت در دور سوم شوراها نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیتهای شورا اظهار داشت: در این دوره 280 جلسه به صورت عادی، فوق‌ العاده، کمیسیونهای مختلف و ... انجام شده است.

محمدعلی اسماعیلی تفتی با اشاره به علت انتقال ساختمان شورا به شهرداری تفت بیان داشت: رسالت اصلی شورا و اعضای آن حل مشکلات مردم است به همین دلیل لازم بود برای رفع مشکلات مردم و جلوگیری از سرگردانی آنها همچنین سرعت در روند حل مشکلات مردم، شهرداری و شورا در کنار یکدیگر قرار گیرند.

نمره شهردار تفت از دیدگاه اعضای شورای شهر 18 است

اصغر چوبینه، سخنگوی شورای شهر تفت نیز در این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "چه نمره‌ ای به شهردار تفت می ‌دهید؟" افزود: شهردار تفت تنها به دلیل عدم اشتیاق به اطلاع ‌رسانی از شورا نمره 18 دریافت می ‌کند.

در پایان این نشست، خبرنگاران به همراه شهردار جوان تفت و اعضای شورای این شهر از بناهای تاریخی این شهر نظیر باغ نمیر، بازار سنتی تفت، بقعه شاه خلیل ثانی و ... بازدید کردند.