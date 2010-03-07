رویدادهای فرهنگی امروز

پرتره‌ مرد ناتمام" نقد می‌شود



نخستین مجموعه ‌داستان امیرحسین یزدان‌بد با حضور علی شروقی و احسان نوروزی نقد می‌شود.



"پرتره‌ مرد ناتمام" نخستین مجموعه‌ داستان امیرحسین یزدان‌بد شامل 8 داستانِ کوتاه است که آن‌را نشر چشمه تابستان 88 منتشر کرده ‌است.

جلسه‌ نقد و بررسی این مجموعه ‌داستان در ساعت 16 در سرای کتاب فرهنگسرای شفق در خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان بیست‌ویکم، برگزار می شود .

اکران "شب واقعه" در دانشگاه شهید بهشتی

فیلم سینمایی "شب واقعه" به کارگردانی شهرام اسدی ساعت 15 در تالار بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روی پرده می‌رود.



این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روی پرده رفت. حمید فرخ‌نژاد، لادن مستوفی، باران کوثری و حبیب دهقان‌نسب بازیگران این فیلم سینمایی هستند. محمدتقی فهیم در جلسه نقد و بررسی این فیلم که پس از نمایش آن برگزار می‌شود حضور دارد.

نشست "نقد جامعه‌شناختی رمان" در دانشگاه تربیت مدرس



آخرین نشست تخصصی ماهانه انجمن علمی نقد ادبی ایران در سال جاری با عنوان"نقد جامعه شناختی رمان" ساعت 15 در تالار همایشهای پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.



در نشست "نقد جامعه‌شناختی رمان" پارسانسب ضمن شرح نقد جامعه‌شناختی کوشش خواهد کرد با مروری برتاریخچه پیدایش این شیوه نقد در غرب و ایران به بحث درباره مکاتب مختلف نقد جامعه‌شناختی، معرفی نمایندگان آن،‌ تبیین مبانی نظری و روشهای عملی این شیوه از نقد و نیز تشریح نگرش خود نسبت به "جامعه‌شناسی رمان" بپردازد.

همایش "جایگاه عقل در معارف دینی"



همایش "جایگاه عقل در معارف دینی" از سوی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می‌شود .



این همایش با سخنرانی حجت‌الاسلام طاهری خرم، فنایی اشکوری، حجت‌الاسلام حسین‌زاده از اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد .

این همایش در دو نوبت صبح و عصر از ساعت 8:30 روز 16 اسفندماه در مشهد، چهار راه خسروی، نبش کوچه روشن، سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان برگزار خواهد شد.

"بدرود بغداد" یکشنبه روی پرده می‌رود



فیلم سینمایی "بدرود بغداد" ساعت 17 در فرهنگسرای ارسباران اکران می‌شود.



این فیلم سینمایی که در بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و با تحسین منتقدان و نویسندگان سینمایی مواجه بود و مهدی نادری در جلسه نقد و بررسی آن شرکت می‌کند.

مزدک میرعابدینی، پانته آ بهرام، مصطفی زمانی، مجید بهرامی، آریا شاکری، مجید بهرامی، عدنان شاه‌طلایی، جهانگیر سرشار و ... بازیگران این فیلم هستند. "بدرود بغداد" نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند برای مهدی نادری است.

بزرگداشت کوش‌آبادی



مجلس بزرگداشت جعفر کوش‌آبادی شاعر فقید ساعت 17 تا 19 در خانه هنرمندان برگزار می شود.



در این مراسم پرویز شهریاری، پری نوریان (همسر شاعر)، علیرضا طبایی، مسعود عاشوری، سعید سلطانی طارمی و کبوتر ارشدی از این شاعر سخن می‌گویند.

"جنگ نرم" در دانشگاه امام صادق(ع) بررسی می‌شود



نشست "جنگ نرم" به همت حوزه هنری استان تهران با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) امروز و فردا برگزار می‌شود.



هدف از برگزاری این نشست رسیدن به راهکارهای عملی در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری مربوط به جنگ نرم اعلام شده‌است و در آن موضوعاتی از قبیل ماهیت جنگ نرم، رسالت بسیج در جنگ نرم، نقش هنر در آن،‌ رسانه در جنگ نرم و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد.