احمد نثاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف در این موسسه انشتاراتی گفت: به جرات می‌توانم بگویم ما با اجرای طرح "برون‌سپاری" در انتشارات که در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 است، فراتر از شعار اصلاح الگوی مصرف رفتیم.

وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: در این طرح بخش‌های عمده‌ای از کارهای خدماتی موسسه را به صورت مدیر - پیمانی به بخش خصوصی واگذار کردیم که با اجرای آن هم الگوی مصرف رعایت شد و هم کیفیت خدمات‌دهی ارتقاء پیدا کرد.

مدیرعامل موسسه اتشاراتی امیرکبیر با بیان اینکه "تقریباً نیمی از نیروی موسسه انتشاراتی امیرکبیر وارد این طرح شد" اضافه کرد: در راستای طرح "برون‌سپاری" تمامی فروشگاه‌های موسسه به همان صورتی که گفتم به بخش خصوصی واگذار شد و با این کار هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی بسیار بسیار کاهش یافت.

نثاری ادامه داد: با لحاظ کردن این نکته که در هر کدام از فروشگاه‌های ما قبلاً حدود 25 کارمند فعالیت می‌کرد، کاهش هزینه‌های یادشده بیشتر عیان می‌شود.

وی همچنین گفت: با اجرای این طرح هم کیفیت خدمات‌دهی ما بالاتر رفت و هم هزینه‌ها به شدت کمتر شد.

مدیرعامل موسسه انتشاراتی امیرکبیر افزود: ما کل چاپخانه‌هایمان را نیز با 110 نفر نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار کردیم که با این کار، کمیت کار چاپی موسسه که قبلاً 5000 بند کاغذ و به عبارت دقییق‌تر 2000 کتاب در ماه بود، افزایش قابل توجهی پیدا کرد.