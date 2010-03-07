امیر پاکزاد که دربخش آزاد یازدهمین جشنواره تئاتر تجربه با نمایش"سیگار خیس"حضور داشت درباره برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: به نظر من برگزاری این جشنواره هم برای دانشجویانی که در پی کسب تجربه هستند وهم برای مناسبات حرفه‌ای تئاتر در کشور راه‌ گشا ومفید است.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره تئاتر با بودجه اندک امکان‌ پذیر است اما جشنواره‌ای که با دست خالی وبدون هیچ حمایت مالی برگزار می‌شود در دراز مدت نمی‌تواند به نیازهای علاقمندان جواب دهد وبه آنها در شکوفایی خلاقیت واستعدادشان یاری رساند.

پاکزاد افزود: این جشنواره توسط دانشجویان دانشگاه تهران بدون اختصاص هیچ بودجه مالی وحتی حمایت از جانب دانشگاه‌ آزاد برگزار می‌شود. ازجشنواره‌‌ای که حتی قادرنیست بولتن روزانه برای اطلاع رسانی علاقمندان چاپ ‌کند نمی‌توان انتظار آثار ماندگار وبا کیفیت داشت. دانشجویان وقتی برای ساخت یک دکور ساده وکم خرج هیچ کمک‌هزینه‌ای دراختیار ندارند، نمی‌توانند ایدهایی که در ذهنشان است را به روی صحنه بیاورند.

وی تاکید کرد: البته جشنواره تئاتر تجربه با همه کاستی‌هایش شخصیت هنری دانشجویان را در ورود به دنیای حرفه‌ای شکل می‌دهد. همین ایده‌های خام وناپخته‌ای که جوانان در آثارشان به‌کار می‌برند درآینده باعث شکل‌گیری شکل کار آنها می‌شود. عده زیادی از دوستان من با شرکت درهمین تجربه‌های دانشجویی وارد فضای حرفه‌ای شده‌اند وموفق هم هستند.

این کارگردان خاطر نشان کرد: جشنواره تئاتر تجربه نسبت به جشنواره تئاتر دانشگاهی شخصی‌تر است ودرمحیط بسته‌تری برگزار می‌شود اما هر دو این جشنواره‌ها می‌توانند تاثیرات مناسبی بر روند تئاتر حرفه‌ای کشور داشته باشند ودر معرفی چهره‌های جوان وبااستعداد موفق عمل کنند.