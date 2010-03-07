کامکاری بیژن در میان مردم عاشق

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که مملو از جمعیت مشتاق بود، بزرگان وعلاقه مند هنر موسیقی ایران گرد هم آمده بودند تا شبی خاطره انگیز را به منظور یک عمرفعالیت هنری بیژن کامکار( خواننده و نوازنده دف و رباب گروه کامکار) رقم زنند.

درابتدای این مراسم نماهنگی از زندگی و آثار بیژن کامکار پخش شد این هنرمند در این نماهنگ به نخستین اجرای خود اشاره کرد و گفت : به خوبی به یاد دارم که اداره فرهنگ و هنر سنندج به پدرم پیشنهاد داد که به ازای دریافت 300 تومان پول یک کنسرتی را اجرا کند در آن زمان پدر من تمام سنندج را زیر پا گذاشت و نوازنده ای که بتواند با او همراهی کند پیدا نکرد به همین دلیل من و هوشنگ با پدر همراه شدیم و آن کنسرت را اجرا کردیم و در آن زمان بود که متوجه شدم پدرم خیلی تنها است و از آن پس من و هوشنگ با پدر همراه شدیم و پس از آن سایر برادران و تنها خواهرم به ما پیوستند و به این ترتیب گروه کامکار شکل گرفت و تا به امروز زنده و پایدار باقی مانده است.

پس از پایان این نماهنگ علیرضا پورامید،مجری مراسم از سید محمد جواد شوشتری مدیر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری دعوت کرد تا به روی صحنه بیاید؛ شوشتری ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در سالن گفت : خوشحالم که با وجود امکانی که شما در اختیار ما گذاشتید توانستیم در خدمت هنرمندان عزیز باشیم و انجام وظیفه کنیم چراکه برگزاری بزرگداشت و نکو داشت بزرگان و هنرمندان ایران از جمله وظایف سازمان فرهنگی و هنری شهرداری است و خوشبختانه همکاران من در گذشته این مهم را انجام می دادند.

موسیقی ایران پاک و مقدس است

مدیر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در ادامه برگزاری چنین بزرگداشت هایی را نوعی الگو سازی برای جوان ها دانست و گفت : الگوسازی برای جوان ها وظیفه بزرگ فرهنگی است و در این بین بحث موسیقی سنتی ار اهمیت بسیاری برخوردار است که پرداخت به این مهم در شرایط فعلی بیش از گذشته ضرورت دارد چراکه با این هجمه موسیقی غرب در بین جوان ها باید به الگوسازی بیش اهمیت بیشتری داد؛ ما اعتقاد داریم که دستگاه ها و ادوات موسیقی ایرانی پاک و مقدس است و باید به آنها احترام گذاشت اما متاسفانه شاهد هستیم که در حال حاضر محصولاتی به دست جوان ها می رسد که به هیچ عنوان مناسب حال آنها نیست و جز جسارت به مقدسات هیچ چیز دیگری در برندارد و این اتفاق نگران کننده است.

در ادامه این مراسم کیخسرو پورناظری سرپرست گروه موسیقی "شمس" در ادامه مراسم بزرگداشت بیژن کامکار به روی صحنه آمد و گفت : خیلی خوشحالم که امروز و در این ساعت برای شکرگزاری وجود بیژن کامکار گرد هم آمدیم ، من نمی دانم که دلیل انتخاب من برای صحبت درباره بیژن درست بوده یا نه ولی آشنایی دیرینه من با بیژن و همچنین خانواده محترم کامکار به سالهای بسیار دور در دانشگاه برمی گردد.

بیژن کامکار "دف" را به جامعه موسیقی معرفی کرد

وی در ادامه به فعالیت های گروه کامکار در جاودانه ماندن موسیقی ایران اشاره کرد و گفت : صدا یکی از پنج نیروی هستی است که وقتی آهنگین می شود نغمه و نوا از آن سرچشمه می گیرد و زمانی که صدا به کیفیت شنیداری تبدیل می شود اثری فرا بعدی را به وجود می آورد از همین رو موسیقی ایران هم نوا و هم آواز است و به قول استادم "دادبه" نوا آوای خداست که مردم خدایان از طریق ساز و آواز این صدا را به گوش مردم خدا دوست می رسانند.

سرپرست گروه موسیقی "شمس" در ادامه افزود : موسیقی ایران در سراسر این فلات یکی از غنی ترین مکان های جغرافی جهان است که این همه نغمه ،نوا و ساز در آن یافت می شود؛ اما دو ساز از گذشته های بسیار دور در این منطقه وجود داشته که جز در محافل خصوصی در مجامع موسیقایی هم وارد شد که یکی از آن سازها دف و دیگری تنبور است و خوشبختانه قدرت دف چنان بوده که در طول 30 سال تمام فضای موسیقایی را احاطه کرده است و این اتفاق جز با پایمردی بیژن کامکار امکان پذیر نبود به همین دلیل معتقدم که خانواده کامکار و به خصوص بیژن حق بزرگی به گردن موسیقی ایران دارند و در پایان باید این نکته را متذکر شوم بیژن کامکار یکی از انسان های با اخلاق در منش و رفتار است که بدون هیچ شائبه و لغزشی زندگی کرده است.

پس از پایان صحبت های کیخسرو پورناظری سرپرست گروه "شمس" ، گروه موسیقی "همسرایان" به سرپرستی رضا طیبی به روی صحنه آمد و قطعاتی را اجرا کردند.

گلستان کامکار

پس از پایان اجرای گروه "همسرایان" حسین یوسف زمانی به روی صحنه آمد و گفت : بارها گفته شده که خوب است هنرمندان در زمان حیات تکریم شوند و من برای اولین بار است که می بینم که یک هنرمند در زمان حیات خود قدردانی می شود و امیدوارم که بیژن عزیز سالهای طولانی در کمال سلامت و دلخوشی زندگی کند .

وی در ادامه گفت : لازم می دانم که قبل از صحبت درباره بیژن به ارتباط خودم و حساسیت حسن کامکار در تربیت فرزندان خود اشاره کنم ، حسن کامکارو همسرمحترم لحظه به لحظه مواظب تربیت فرزندان خود بودند و این ارتباط صمیمانه توام با احترام را از نزدیک دیده ام و خوشبختانه فرزندان سالم و درس آموخته ای را تحویل جامعه موسیقی داد و اما درباره بیژن کامکار آنچه شایسته است تا به حال گفته شد و شرح و بیان ویژگی ها و بیژن و خانواده کامکار چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد ؛ از فرهیختگی بیژن عزیز همین بس که این ضرورت را احساس کرد و ساز دف را به جامعه موسیقی معرفی کرد و تلاش کرد تا این ساز را بنوازد و به علاقمندان بشناساند.

این نوازنده ویلون در ادامه خاطرنشان کرد هریک از کامکارها گلی خوشبو در گلستان موسیقی هستند و این گلها تنها به همت پدر کامکارها پرورش داده شد و حالا هریک از این فرزندان نگه دارنده یاد و نام حسن کامکار هستند.

پس از پایان صحبت های حسین یوسف زمانی قطعه موسیقی "بیا ساقی" برای حاضرین در سالن پخش شد و پس از آن گروه موسیقی دف نوازان اجرای برنامه کردند.

کامکارها در حافظه ناریخی مردم

در ادامه این مراسم علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه به چرایی پیشرفت گروه موسیقی کامکار اشاره کرد و گفت : خوشحالم که این خانواده باعث سربلندی موسیقی ایران شدند و من مطمئن هستم که حافظه تاریخی مردم این خاندان را فراموش نخواهد کرد ، زمانی که حسن کامکار و همسرشان دسته گلهای خود را تریبت می کردند می دانستند که روزگاری فرزندانشان از زاگرس غربی به همه ایران جاری می شوند چراکه خانواده کامکار سرشاراز ذوق ، خلاقیت و ایمان به کار خود هستند.

وی در ادامه افزود : به اعتقاد من خانواده کامکار محل امنی برای تربیت فرزندان و آشنایی آنها با موسیقی ناب بوده است چراکه از بزرگانی چون علی اصغرخان کردستانی ، حسن زیرک و حسن کامکار شراب شعر و موسیقی نوشیده اند.

کامکارها سرچشمه همدلی و عشق هستند

پس از پایان صحبت های این نوازنده کمانچه ،پرتره هایی از بیژن کامکار به همراه آثاری از این هنرمند در سالن پخش شد و پس از آن شهرام ناظری به روی صحنه آمد و بدون مقدمه دو بیت از مثنوی معنوی را خواند و تقدیم بیژن کامکار کرد و گفت : بیژن کامکار کسی است که توانست مانند برخی از هنرمندان موسیقی بدعت گذار باشد او دف را به جامعه موسیقی معرفی کرد و اسباب ماندگاری آن را با فعالیت های خود فراهم کرد.

شوالیه آواز ایران در ادامه افزود : حسن کامکار به عنوان معلم بزرگ در حوزه آموزش درست عمل کرد و توانست از جهت موسیقی برفرزندان خود و همچنین جامعه موسیقی تاثیر فراوان بگذارد؛ من فکر می کنم خانواده کامکار الگویی از همدلی و عشق به موسیقی و همینطور یکدیگر هستند و متاسفانه شکاف ها و اختلاف های عمیقی که در بین هنرمندان پیش آمده در بین برادران کامکار دیده نمی شود و خانواده ای منژه ، پاک و زیبا هستند.

شهرام ناظری در ادامه با گلایه از کم توجهی به هنرمندان اصیل موسیقی ایران گفت : آیا حاصل یک عمر فعالیت در عرصه موسیقی همین جلسه است؟ همه ما می دانیم که به واقع اینگونه نیست چراکه اصولا هنر موسیقی دغدغه سیاستگذاران موسیقی نیست.

سپاس از همسر

در بخش بعدی این مراسم بیژن کامکار به همراه نجمه تجدد همسر خود به روی صحنه آمد و ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در سالن گفت : سلام به هنرمندان و هنردوستان موسیقی چراکه به تعبیر استاد بزرگ هرمز فرهت آنهایی که موسیقی خوب گوش می دهند هم هنرمند هستند؛ در ابتدا باید بگوییم که با این همه تعریف و تمجید من تازه امشب و در این جلسه فهمیدم که در طول این سال ها چه کردم و دوستانم آنچه را که باید بیان می شد گفتند اما ناگفته نماند که پشت هر آدم بزرگی یک همسر خوب و با قدرت وجود دارد که اگر او نبود من نمی توانستم ادامه دهم نجمه تجدد که خود او هم از هنرمندان عرصه موسیقی است در تمام مدت مریضی و درمان همه سختی ها را به جان خریدند و با من همراه بودند و جا دارد از این بانوی بزرگوار تشکر کنم.

پس از پایان صحبتهای این هنرمند نجمه تجدد گفت : خوشحالم که خدا به من و دختر و پسرم رحم کرد و بیژن را بار دیگربه ما و شما برگرداند و خوب است که بدانیم من در کنسرت آقای علیزاده بیژن را دیدم و به سفارش استاد گنجه ای با او ازدواج کردم و از این بابت بسیار خوشحال هستم.

پایان بخش این مراسم اجرای گروه "نوای بامداد" بود که بخشی از آثار گروه کامکار را اجرا کرد و پس از آن محمد سریر ، سعید فرجپوری،حسین یوسف زمانی ، جلال ذوالفنون و هوشنگ کامکار به روی صحنه آمدند و جوایزی را به رسم یادبود به گروههایی که در این مراسم اجرای برنامه داشتند هدیه کردند.