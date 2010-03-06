"پرشس" 5 جایزه اسپیریت را برد

به گزارش مهر از اسکرین دیلی بیست و پنجمین دوره جوایز فیلم های مستقل اسپیریت دیشب در لس آنجلس برگزار شد و فیلم ستایش شده "پرشس" جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردان ( لی دنیلز) را به دست آورد.گابوری سیدیبه جایزه بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد و مونیک نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خود اختصاص داد.جفری فلچر نویسنده فیلمنامه "پرشس" نیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه اول شد.



جف بریجز برای ایفای نقش در فیلم "دل دیوانه" برنده جایزه بازیگر نقش اول مرد شد. در حالی که جایزه بازیگر نقش مکمل مرد نیز به وودی هرلسن برای بازی در فیلم "پیام آور" تعلق گرفت.



"دل دیوانه "به کارگردانی اسکات کوپر همچنین جایزه بهترین فیلم اول یک کارگردان را به خود اختصاص داد.جایزه بهترین فیلمنامه نیز به اسکات نویشتادلر و مایکل وبر برای نگارش فیلمنامه "500 روز سامر" اهدا شد.



فیلم انگلیسی " تحصیلات" ساخته لون شرفیگ جایزه بهترین فیلم خارجی را دریافت کرد.در بخش مستند هم فیلم "آنویل، داستان آنویل" برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد.



راجر دیکینز برای فیلمبرداری "مر جدی" ساخته برادران کوئن برنده جایزه بهترین فیلمبرداری شد.جایزه ویژه جان کاساوتیس برای بهترین فیلم ساخته شده با بودجه کمتر از 500000 دلار به فیلم "هامپ دی"رسید.این فیلم در جشنواره ساندنس نیز با دریافت جوایزی خوش درخشیده بود.



جایزه ویژه رابرت آلتمن نیز برای ساخت فیلم " مرد جدی" به برادران کوئن اهدا شد.جایزه ویژه "واقعی تر از داستان"متعلق به راجر ایبرت هم به فیلم "45365"ساخته بیل و ترنر راس رسید.



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