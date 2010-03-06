پرویز: لامپهای روشن راهروها یک درمیان شد/ برق کم مصرف در نمایشگاه کتاب

محسن پرویزدر گفتگو با خبرنگار مهر گفت : ما در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف معمولاً دو خطا را مکرراً مرتکب می‌شویم. اولاً اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که امسال آغازی باشد برای اصلاح الگوی مصرف و معنایش این است که قرار نیست امسال که تمام شد ما اصلاح الگوی مصرف را کنار بگذاریم. ثانیاً اینکه ما در این مسئله تصورمان عموماً به این سمت می‌رود که کجا می‌شود جلو اسراف را گرفت؟ اسراف تنها یک مصداق از اصلاح الگوی مصرف است و منش شخصی‌مان باید به گونه‌ای باشد که از آن جلوگیری شود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد تاکید کرد: از سوی دیگر، با توجه به ابلاغیه هیئت دولت در ابتدای سال زمینه‌های اصلاح الگوی مصرف زیاد فراهم شد. به عنوان مثال از همان ابتدای سال لامپهای راهروهای وزارت ارشاد را یکی در میان کردند و در نمایشگاه کتاب سیستم برق به کم مصرف تبدیل شد.

پرویز اضافه کرد: ما هزینه اضافی نداشته‌ایم و توجه مکرر به این موضوع داده شده است. ما عموماً از فعالیتهای فرهنگی حمایت می‌کنیم و این حمایت به گونه‌ای دست و دلبازانه و بریز و بپاش نیست.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با ذکر مثالی گفت: بودجه ما در سال 88 بیش از 20 میلیارد کمتر از سال 86 بود اما حجم فعالیتی که انجام شد با وجود افزایش تورم بیشتر از آن سال بود. ما امسال عملاً هیچ هزینه پِرتی نداشته‌ایم و فعالیت مصوبی هم نداشته‌ایم که به خاطر کمبود بودجه اجرا نشده باشد که این به خاطر انظباط مالی بود که در مجموعه برقرار شد.