گامهای محققان در کشف موجودات فرازمینی/ اکتشاف موادمعدنی در حداقل زمان

سهیل ایوزخانی مدیر بخش پژوهش شرکت توسعه علوم ژئوماتیک ره پویان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این نرم افزار بر اساس سیستم تصاویر ماهواره ای طراحی و تولید شده است گفت: سیستم تصاویر ماهواره ای مبتنی بر انعکاس است. زمانی که نور خورشید بر پدیده ای روی سطح زمین برخورد می کند مقداری از بازتاب آن توسط ماهواره ها دریافت می شود و در نهایت تصاویری از آن پدیده را تولید می کند.

وی با بیان اینکه هر ماهواره بر اساس سیستم خاصی تصویربرداری می کند افزود: نرم افزار تولید شده به گونه ای طراحی شد که با اعمال تغییرات لازم تصاویر منطقه مورد نظر را از باندهای مختلف ماهواره ها دریافت می کند و بر اساس تکنیک های خاصی که برای این نرم افزار تعریف شده است می تواند تصاویر را پردازش و اطلاعات لازم در زمینه محل و نوع مواد معدنی را در اختیار کاربر قرار دهد.

ایوزخانی به کاربردهای این نرم افزار اشاره کرد و ادامه داد: این نرم افزار علاوه بر ارائه اطلاعاتی در زمینه معادن معدنی می تواند در حوزه هایی چون کشاورزی و هواشناسی نیز مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که مواد معدنی چون آهن برای امور کشاورزی بسیار مهم است با استفاده از این نرم افزار می توان میزان آهن مناطق مختلف را اندازه گیری و به کمک سامانه های دیگر میزان ابرناکی و مه را برآورد کرد.

وی به نحوه استفاده از این نرم افزار اشاره و خاطرنشان کرد: با وارد کردن دو باند مختلف ماهواره به سیستم از منطقه مورد نظر در کمترین زمان ممکن اطلاعات و نقشه محل دقیق مواد معدنی "آهن" را با دقت بالایی ارائه می دهد.

ایوزخانی با تاکید بر اینکه این نرم افزار برای آشکارسازی مواد معدنی استراتژیک چون آهن، مس، رس و سیلیس در مرحله "پی جویی" معادن تعریف شده است، اضافه کرد: در تست هایی که انجام شد موفق به کشف و ثبت معادن آهن، سیلیس، کائولن و رس و کشف محدوده معدن فیروزه در مناطق خضرآباد و شهربابک کرمان شدیم.

مدیر بخش پژوهش شرکت توسعه علوم ژئوماتیک ره پویان به مزایای این نرم افزار اشاره کرد و به مهر گفت: به طور معمول کشف معادن جدید 6 تا 7 ماه به طول می انجامد ولی با استفاده از این نرم افزار می توان در کمترین زمان ممکن با پردازش اطلاعات، تصاویر نمودارها و نقشه های لازم را در اختیار کاربر قرار داد به طوری که برای کشف معادن کل کشور به 90 دقیقه وقت لازم دارد. امکان استفاده از باندهای مختلف ماهواره ها، انواع سیستم های تصویربرداری، کارکرد همزمان با اخذ داده ها و آرشیو کردن اطلاعات از دیگر مزایای این نرم افزار است.

وی با تاکید بر اینکه بر طبق اعلام سازمان صنایع و معادن 80 درصد معادن کشور ناشناخته است، اظهار داشت: با استفاده از این نرم افزار و دیگر سامانه های تولید شده می توان نسبت به کشف معادن کشور در کوتاه ترین زمان به منظور مدیریت و بهره برداری مناسب از منابع کشور اقدام کرد.

کشف موجودات فرازمینی گام دیگر محققان کشور

این محقق کشف موجودات فرازمینی را از اقدامات توسعه ای این نرم افزار دانست و خاطر نشان کرد: هدف نهایی از تولید این نرم افزار یافتن شرایط و مواد مورد نیاز برای پیدایش حیات در مناطق دیگر کیهان است. از این رو طراحی و ساخت انواع سنجنده ها و سکوها و نشانه روی آنها به نقاط مختلف کیهان و انجام عملیات "پی جویی" حیات فرازمینی به طور اتوماتیک و هوشمند از جمله فعالیتهایی است که در اجرای این پروژه صورت پذیرفته است.



ایوزخانی تولید بالنهای تصویربرداری را از دیگر اقدامات توسعه ای این شرکت ذکر کرد و به مهر گفت: علی رغم هزینه بر بودن ساخت سکوهای تصویررداری مانند ماهواره ها ما تصمیم به طراحی و ساخت بالن های تصویربرداری گرفتیم. این بالن ها را می توان به طور اتوماتیک به سیستم پردازش اطلاعات متصل کرد و از آنجا که در هر سیستم اتوماتیکی خطاهایی وجود دارد با استفاده از هوش مصنوعی و سیستم های آنلاین و آفلاین، آموزش ( Learning) این توانایی را به نرم افزار ارائه داد که هر چه بیشتر از نرم افزار استفاده شود قدرت ودقت آن افزایش یابد.



وی در این باره توضیح داد: این امر به این معنی است که تصویری به نرم افزار داده می شود و نرم افزار کار پردازش را انجام می دهد و توسط کارشناس تحلیل و نکات اشتباه یادآوری می شود. نرم افزار به صورت هوشمند ماتریس هایی را طراحی و در سیستم اعمال می کند که موارد اشتباه را تصحیح می کند. در هر بار تصحیح، نرم افزار موارد خطا را کاهش می دهد.



مدیر بخش پژوهش شرکت توسعه علوم ژئوماتیک ره پویان تاکید کرد: در نهایت به کمک سیستم های پردازشی، سنجنده های مولتی و هایپر اسپکتورال و بالن ها اقدام به کشف شرایط لازم برای ایجاد انواع حیات فرازمینی می کنیم. البته استفاده از آموزه های دینی و روایات اسلامی از دیگر نکاتی است که برای انتخاب نقاط شروع پی جویی حیات مورد توجه ما است.