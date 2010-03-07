پرویز: تشکیل کمیته فرهنگ و هنر استانها توجه به اقتدار فرهنگی است

محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای پیشنهادی‌اش برای نمایش اقتدار فرهنگی مد نظر مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا بخشی از اقداماتی را که می‌توان انجام داد مربوط به حوزه سیاستگذاری و اجراست و بخشی هم مربوط به بدنه حوزه فرهنگی است.

وی افزود: در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت به سهم خودش توجه ویژه‌ای به این بحث اقتدار فرهنگی داشته است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در تصدیق مدعای خود گفت: اینکه دولت اعلام کرده جلسات کمیته فرهنگ و هنر استان‌ها با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود، فارغ از اینکه محصولش چه خواهد شد،فی نفسه ارزشمند است.

پرویز تاکید کرد: به نظر من حاصل این جلسات کمیسیون در استان‌های مختلف بسیار خوب خواهد بود.

وی اضافه کرد: با این حال اهل فرهنگ هم در راستای نمایش اقتدار فرهنگی نظام باید تلاش مضاعفی انجام دهند تا به نوعی زمینه برای این اقتدار فراهم شود.