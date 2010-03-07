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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۷

تاکید رهبری بر اقتدار فرهنگی-5

پرویز: تشکیل کمیته فرهنگ و هنر استانها توجه به اقتدار فرهنگی است

پرویز: تشکیل کمیته فرهنگ و هنر استانها توجه به اقتدار فرهنگی است

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: اینکه جلسات کمیته فرهنگ و هنر استان‌ها با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود، نشان می‌دهد دولت به سهم خودش توجه ویژه‌ای به بحث اقتدار فرهنگی داشته است.

محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای پیشنهادی‌اش برای نمایش اقتدار فرهنگی مد نظر مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا بخشی از اقداماتی را که می‌توان انجام داد مربوط به حوزه سیاستگذاری و اجراست و بخشی هم مربوط به بدنه حوزه فرهنگی است.

وی افزود: در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت به سهم خودش توجه ویژه‌ای به این بحث اقتدار فرهنگی داشته است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در تصدیق مدعای خود گفت: اینکه دولت اعلام کرده جلسات کمیته فرهنگ و هنر استان‌ها با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود، فارغ از اینکه محصولش چه خواهد شد،فی نفسه ارزشمند است.

پرویز تاکید کرد: به نظر من حاصل این جلسات کمیسیون در استان‌های مختلف بسیار خوب خواهد بود.

وی اضافه کرد: با این حال اهل فرهنگ هم در راستای نمایش اقتدار فرهنگی نظام باید تلاش مضاعفی انجام دهند تا به نوعی زمینه برای این اقتدار فراهم شود.

کد مطلب 1046155

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