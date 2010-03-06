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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۰

گزارشی از نمایشگاه سبیت /

تصویر برترینهای فناوری اطلاعات/ عینکهایی برای ثبت آنچه چشم می بینند

تصویر برترینهای فناوری اطلاعات/ عینکهایی برای ثبت آنچه چشم می بینند

فناوری تصاویر سه بعدی، صدای سکوت، تلفنهای همراه جدید و کنترل رایانه با کمک امواج مغزی از برترین فناوریهای ارائه شده در سبیت 2010 به شمار می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ سبیت 2010 هانوور که نوآوری های فناورانه بسیاری را از سرتاسر جهان در معرض نمایش قرار داده است امروز شنبه 6 مارچ 2010 به کار خود پایان خواهد داد. در ادامه تصاویری از لحظه های مختلف این نمایشگاه بزرگ مشاهده می شوند.

آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان در حال آزمایش نمایشگری
از محصولات شرکت SAP که بر روی سر کاربران قرار می گیرد

عینکهای دوربین دار برای ثبت آنچه چشمها می بینند

تلفن همراه آندروید Acer Liquid A1

 فناوری "صدای سکوت" برای تبدیل حرکات لب به صدا

فوتبال روباتها در سبیت 2010

خطای دید در نمایشگرهای سه بعدی توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است

کنترل هلی کوپتر چهار موتوره با کمک آی-فن

بازی رایانه ای با کمک کلاه های اسکنر مغزی EEG

نمایش کارتهای شناسایی ملی جدید کشور آلمان و چندین اسکنر اطلاعات
در جایگاه موسسه فرانهوور

کد مطلب 1046168

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