تصویر برترینهای فناوری اطلاعات/ عینکهایی برای ثبت آنچه چشم می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ سبیت 2010 هانوور که نوآوری های فناورانه بسیاری را از سرتاسر جهان در معرض نمایش قرار داده است امروز شنبه 6 مارچ 2010 به کار خود پایان خواهد داد. در ادامه تصاویری از لحظه های مختلف این نمایشگاه بزرگ مشاهده می شوند.
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