به گزارش خبرنگار مهر، وقتی امیررضا واعظی آشتیانی با هدف توسعه این رشته و تامین منابع مالی سرنوشت دوچرخه سواری را به دست علی انصاری عضو مدیره باشگاه استقلال تهران و قائم مقام فدراسیون دوچرخه سواری سپرد، کمتر کسی فکر می کرد عمر ریاست انصاری در این فدراسیون تنها چهارماه باشد!

دوچرخه سواری که در دو سال گذشته روزهای پرانتقاد و همراه با فراز و نشیبی را طی کرد امیدوار بود سال بعد از المپیک بتواند خود را برای بازیهای آسیایی گوانگژو به خوبی آماده کند اما با رفتن رئیس متمول این رشته این آرزوها به نوعی برباد رفت به طوریکه زنگی آبادی مدیر اسبق تیم های ملی در هیبت سرپرستی فدراسیون در همان روزهای نخست با عنوان کردن مشکلات مالی دست به تغییرات عمده ای در ترکیب کادر فدراسیون زد.

دربین برگزاری تورهای بین المللی دوچرخه سواری، به جز تور تهران، ضعف در برگزاری دیگر تورهای بین المللی ایران از لحاظ اجرایی، امکانات جاده ای، هتل های نامناسب در شهرهای مختلف، ناهماهنگی عوامل برگزار کننده تور، مبالغ پائین جایزه های در نظر گرفته شده، عدم همکاری مسئولین استانی، عدم استقبال کشورها از تورهای ایرانی باعث شد تا در سال 88 چهره نامناسبی از تورهای بین المللی کشورمان به نمایش گذاشته شود.

تور ریاست جمهوری تهران(اردیبهشت ماه)، بیست و چهارمین دوره تور بین المللی آذربایجان(مهرماه)،تور میلاد دو نور(مهرماه)، سیزدهمین دوره تور بین المللی کرمان( بهمن ماه، تور بین المللی مازندران(آذر ماه) وتور داخلی تفتان (اسفند ماه) تورهای برگزار شده در سال 88 بودند.

سال 88 برای ملی پوشان و رکابزنان در سطح آسیا و جهان از لحاظ ارتقاء در رنکینگ آسیایی و افزایش تعداد مدالهای قاره ای سال خوبی بود اما بلاتکلیفی در خصوص سرمربی تیم ملی باعث شد تا در روزهای واپسین سال کارشناسان از احتمال کاهش تعداد مدالهای رکابزنان در رقابتهای قهرمانی آسیا در امارات( فروردین ماه سال 89) خبر دهند.

"تغییرات پی درپی یک سال گذشته در فدراسیون دوچرخه سواری که شامل رئیس و مسئولان و مربیان می شد قطعا به عملکرد رکابزنان در مسابقات قهرمانی آسیا لطمه وارد خواهد کرد، زیرا ورزشکار مرتبا با برنامه‌های متفاوت مربیان روبرو شده و نمی توانند خود را به موقع برای رقابتهای آسیایی آماده کنند." این بخشی از صحبت های مجید ناصری مربی اسبق تیم ملی کشورمان در بازیهای المپیک 2008 پکن و مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی است.

تیم ایران در بیست ونهمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در اندونزی(مردادماه سال 88) به 6 مدال دست یافت. 6 مدالی که رکابزنان بزرگسال با کسب 4 مدال و جوانان رشته پیست با 2 نشان در بدست آوردن این افتخار برای ایران سهیم بودند. اما این تغییرات باعث شده تا ناصری وضعیت ملی پوشان را "نگران کننده" توصیف کرده و از احتمال کاهش مدالهای دوچرخه سواری در مسابقات آسیایی امارات خبر دهد.

فدراسیون دوچرخه سواری ایران بعد از یک سال کش و قوس و پیگیری فراوان با فرانسوی ها، موفق به جلب نظر "برونو بوهیگاس" کمک مربی تیم قهرمان جهان برای حضور در ایران شد اما با آمدن زنگی آبادی مرخصی "بوهیگاس" به دلیل دستمزد بالا دائمی شد و پای مربیان فراری و اخراجی چون لیندنر، تولومانف، آلتوک به ایران باز شد.

مربیان هلندی تیم ملی بانوان هم یک هفته ای در ایران و کنار ملی پوشان بودند اما به توافق نرسیدند و رفتند تا رکابزنان زن کشورمان امسال را بدون حضور در میادین برون مرزی پشت سر بگذارند. تصادف شدید زیبا مهینی رکابزن تیم ملی کشورمان درجاده کرج نیز باعث شد تا روزهای باقیمانده از سال برای دوچرخه سواران زن کشورمان با خاطره ای تلخ پایان پذیرد.

در حالیکه امید می رفت تا کار ساخت 5 پیست نیمه آماده دوچرخه سواری در سال 88 به اتمام برسد این اتفاق رخ نداد و حتی کاربازسازی هتل محل اقامت رکابزنان در تنها پیست موجود در کشور(مجموعه ورزشی آزادی تهران) که در زمان علی انصاری استارت خورده بود هم اکنون رها شده است!

"کمبود اعتبارات مالی بزرگترین مشکل در آستانه حضور زنگی آبادی در فدراسیون دوچرخه سواری بود"، سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در کنار این مسئله عنوان می کند:"متاسفانه ضعف در استخدام مربیان، تکمیل نشدن پیست ها برای تمرین رکابزنان و نبود یک برنامه منسجم برای ملی پوشان در طی سال از بزرگترین مشکلات این رشته در سال 88 بوده است."

البته امسال سال خوبی برای رکابزنان جاده ای در عرصه بین المللی بود. هرچند شاهد افت و خیز دوچرخه سواران در رنکینگ جهانی بودیم اما تیم ایران همچنان در صدر آسیا قرار دارد. رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز به عنوان موفق ترین تیم باشگاهی ایران نه تنها برای دومین سال پیاپی عنوان برترین تیم آسیایی باشگاهی را بدست آورد بلکه برای اولین بار راهی یک تور اروپایی شد و حتی امتیازات رکابزنان این تیم تاثیر مستقیمی را در صعود تیم ایران در رده نخست آسیا گذاشت.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری نیز موفق ترین تیم های باشگاهی سال 88 را دو تیم پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد عنوان می کند و می افزاید:" برگزاری موفقیت آمیز لیگ ها و مسابقات جوانان و امید از نقاط قوت فدراسیون بود زیرا پتانسیل های خوبی در دوچرخه سواری کشور کشف و تقویت شدند که می توانند آینده این رشته را متحول کنند."

بسیاری از اعضای کادر فنی قبلی فدراسیون را ترک کرده اند و جای بسیاری از کارشناسان این رشته در کنار فدراسیون خالی است. زنگی آبادی در شرایطی با مشکلات فراوان دست به گریبان است که رکابزنان خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در امارات آماده می کنند.