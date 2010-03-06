بازار صادرات انار ایران در معرض خطر است

غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قدرت حضور انار ایران در بازارهای جهانی به حدی است که از قدرت چانه زنی برخوردار بوده است و تنها کالاهای کشاورزی است که با 100 درصد فروش در بسیاری از بازارها با گشایش اعتبار انجام می‌شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که محبوبیت و مجذوبیت انار در بازارهای بین المللی به حدی بوده است که هر ساله درصد قابل توجهی از سفارش ها را صادرکنندگان قادر به جوابگویی نبودند، تصریح کرد: این کالا به قدری مهم است که در بازار خاور دور مخصوصا کره جنوبی و ژاپن رقم بالای 90 درصد بازار کره جنوبی را در اختیار داشته است.

شافعی گفت: طی دو سال گذشته به دلیل کمبود تولید و افزایش حدود 300 برابری قیمت هیچ امکانی برای حضور صادرکننده در بازار جهانی موثر نبود و صادر کننده نمونه دو سال قبل، اکنون امکان صادرات ندارد.

وی ادامه داد: بعد از سرمازدگی دو سال گذشته که باعث کمبود تولید انار و صادرات آن شد، به وزارت بازرگانی پیشنهاد کردیم که اگر در ابتدای برخورد با رقبا در بازار مقاومت کنیم، امکان برگشت خواهیم داشت اما اگر کنار برویم امکان برگشت نداریم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: یکی دیگر از پیشنهادها برای حضور صادرکنندگان در بازار این بود که انار را از کشور افغانستان وارد و بازار خود را حفظ کنیم اما موقعی مصوبات لازم رسید که فصل انار افغانستان تمام شده بود.

شافعی تاکید کرد: در وضعیت فعلی شاید برگشت به بازار نسبت به دو سال آینده ساده تر باشد اما اگر برای محصول انار فکر اساسی نشود بازار را از دست خواهیم داد و تا سه یا چهار سال آینده محصول دیگری جانشین درختان انار خواهد شد.