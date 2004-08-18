امروز در تاريخ

ولادت حضرت امام محمد باقر ( ع ) :





امام محمد باقر (ع) در روز اول رجب يا سوم ماه صفر سال 57 هجرى در مدينه به دنيا آمدند و در روز هفتم ذى حجه

سال 114 هجرى، در همان شهر بدرود حيات گفتند.ابن شهر آشوب در مناقب نوشته است: آن حضرت در سال 114 هجرى، در سن 57 سالگى زندگى را به درود گفته كه از اين مدت سه يا چهار سال را در جوار جد بزرگوارش امام حسين (ع) و 34 سال و ده ماه يا 39 سال با پدرش و 19 يا مطابق قول ديگر 18 سال پس از پدرش زيسته است كه همين مدت دوره امامت آن حضرت محسوب مى‏شود. دوران امامت امام باقر (ع) مقارن است با خلافت وليد بن عبد الملك ، سليمان بن عبد الملك ، عمر بن عبد العزيز ، يزيد بن عبد الملك و هشام بن عبد الملك . ابو جعفر بن بابويه گويد كه ابراهيم بن وليد بن يزيد، امام باقر (ع) را مسموم ساخت.در كتاب كشف الغمة آمده است: محمد بن عمرو مى‏گويد، بنابر روايتى كه در دست ما است آن حضرت در سال 117 هجرى، وفات يافت و ديگران تاريخ رحلت آن حضرت را در سال 118 هجرى، ذكر كرده‏اند. امام باقر (ع) در قبرستان بقيع به خاك سپرده شده است. در اين دوران برخي از دانشمندان ، روايات حضرت رسول( ص ) و ائمه( ع ) را برطبق مصالح مراكز قدرت خلافت شرح و تفسير مى كنند. در اين دوران بازار جعل حديث گسترش فراواني يافت و علماي وابسته به جعل انواع و اقسام احاد يث مشغول بودند . به همين دليل چنين دوره اي به يك انقلاب ود گرگوني فرهنگي نياز داشت و امام (ع) نيز با در ك موقعيت خاص زمان خود تلاش وافري را در جهت نشر تعليمات اصيل اسلامى و معارف حقه اسلام انجام دادند . آن امام همام در اين مسير با تربيت شاگردان بسيار زمينه را براي حضور مشعشع امام صادق(ع) آماده كردند تا ايشان در دانشگاه عظيم خود در باروري فقه پربار شيعه تلاش فراواني مبذول دارند . محضر امام باقر (ع) مركز علماء و دانشمندان و راويان حديث و خطيبان و شاعران بنام بود. آن امام همام گرچه از جهات عديده در محاصره خلفا بودند و در حال تقيه بسر مي بردند از هر فرصتى استفاده مي كردند تا حقانيت خود و مقامات الهى و معنوى خود را به مردم بفهمانند و آنان را از جهل ساخته و پرداخته زمامداران خودسر برهانند. در حوزه علمى ايشان صدها دانشمند و محدث تربيت شده بودند .جابر جعفى گويد: «ابوجعفر هفتاد هزار حديث براى من روايت كرد.» و محمد بن مسلم گويد: «هر مسئله كه در نظرم دشوار مي نمود از ابوجعفر(ع ) مي پرسيدم تا جايى كه سى هزار حديث از او سؤال كردم.»

امام عليه السلام از نظر صفات و مكارم انساني در اعلي در جه انسانيت قرار داشتند به گونه اي كه شيعيان در تمامي امور خويش به سوي آن حضرت مي آمدند . آن حضرت در تمامي امورنيكو پشتيبان و يار شعيان خويش بودند .

امام باقر(عليه السلام) شيعيان خود را چنين وصف مي كند:«همانا شيعه ما، شيعه على، با دست و دل گشاده و از سر گشاده دستى و بي ريايى از ما طرفدارى مي كنند و براى زنده نگاه داشتن دين، متحد و پشتيبان ما هستند. اگر خشمگين گردند، ستم نمي كنند و اگر خرسند باشند از اندازه نمي گذرند. براى آن كس كه همسايه آنان باشد بركت دارند و با هر كس كه با آنان مخالف باشد طريق مسالمت پيش مي گيرند. و شيعه ما اطاعت خدا مي كند.»



چند حديث از آن حضرت :

«لا فَضيلَةَ كَالْجِهادِ، وَ لا جِهادَ كَمُجاهَدَةِ الْهَوى.»:

فضيلتى چون جهاد نيست، و جهادى چون مبارزه با هواى نفس نيست.



« وصيكَ بِخَمْس: إِنْ ظُلِمْتَ فَلا تَظْلِمْ وَ إِنْ خانُوكَ فَلا تَخُنْ، وَ إِنْ كُذِّبْتَ فَلا تَغْضَبْ، وَ إِنْ مُدِ حْتَ فَلا تَفْرَحْ وَ إِنْ ذُ مِمْتَ فَلا تَجْزَعْ.»:

تو را به پنج چيز سفارش مي كنم: اگر مورد ستم واقع شدى ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند، خيانت مكن ، اگر تكذ يبت كردند، خشمگين مشو ، اگر مد حت كنند، شاد مشو و اگر نكوهشت كنند بيتابى مكن.



« أ َلْكَمالُ كُلُّ الْكَمالِ أَ لتَّفَقُهُ فِى الدّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النّا ئِبَةِ وَ تَقْد يرُ الْمَعيشَةِ.»:

همه كمال در سه چيز است: فهم عميق در دين، صبر بر مصيبت و ناگوارى و اندازه گيرى خرج زندگانى.



«ثَلاثَةٌ مِنْ مَكارِمِ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ: أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَ تَحْلُمَ إِذا جُهِلَ عَلَيْكَ.»

سه چيز از مكارم دنيا و آخرت است: گذشت كنى از كسى كه به تو ستم كرده است، بپيوندى به كسى كه از تو بريده است و بردبارى ورزى در وقتى كه با تو به نادانى برخورد شود.



گشايش مجلس خبر گان رهبري :





با تاكيد امام خميني ره مبني بر تشكيل مجلس خبر گان بررسي نهايي قانون اساسي ، لايحه قانون انتخابات مجلس خبر گان در هشت فصل و چهل ماده به تصويب هيات دولت و شوراي انقلاب رسيد . بنا به تصويب دولت موقت ، انتخابات مجلس خبر گان در دوازدهم مرداد 1358 بر گزار شد و از ميان نامزدان ، هفتاد و پنج نفربا آراي مستقيم مردم انتخاب شدند . مجلس خبر گان رهبري در چنين روزي در سال 1358 با پيام امام خميني ره كه توسط حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني قرائت شد ، افتتاح گرديد . اين مجلس به مديريت شهيد بهشتي توانست جلسات متعدد بررسي قانون اساسي را تشكيل دهد . سرانجام پس از سه ماه تلاش فوق العاده كار تدوين قاونون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بيست و چهارم آبان 1358 و در دوازده فصل و 175 اصل با يك مقدمه و موخره تنظيم نمود و در تاريخ دوازدهم آذر سال 1359 به تصويب نهايي ملت ايران رسيد .



كودتاي بيست و هشتم مرداد :

فاصله زماني سي ام تير ماه 1331 تا بيست و هشتم مرداد 1332 ه ش را بايد زمان فراهم آمدن مقدمات كودتا دانست . دراين مدت آمريكايي ها فعالانه وارد عمل شدند و پس از آنكه مطمئن شدند نمي توانند از راههاي سياسي نفت ايران را به چنگ آورند تصميم به كودتا گرفتندد. انگليسي ها نيز با آمريكايي ها معامله و قسمتي از منافع خود را به آنها واگذار كردند . سازمان جاسوسي آمريكا ابتكار عمل را براي انجام كودتا و سقوط حكومت مصدق در دست گرفت و پس از آنكه سرگرداني مردم در اثر اختلاف رهبران و غوغاها و توطئه هايي كه مزدوران خارجي همه روزه به راه مي انداختند به نهايت رسيد ، حزب توده هم توانست آب را به اندازه كافي گل آلود كند .



در بيست و پنجم مرداد كودتايي صورت گرفت كه ناكام ماند و شاه به خارج از كشور فرار كرد . در حالي كه گمان مي رفت خطر رفع شده است موج دوم كودتا در بيست و هشتم مرداد فرا رسيد و در شرايطي كه ديگر از آن همبستگي و حضور توده هاي مسلمان در صحنه سي تير خبري نبود حكومت مصدق در عرض چند ساعت سرنگون شد و سرلشكر زاهدي به نخست وزيري رسيد . شاه دوباره بازگشت و آمريكايي ها آن چنان بر ايران خيمه زدند كه تا بيست و پنج سال ايران مطمئن ترين پايگاه سياسي و نظامي آنان در جهان محسوب مي شد . در جريان كودتاي بيست و هشت مرداد حزب توده با آنكه شبكه گسترده اي از افسران ارتش را با خود داشت كمترين عكس العملي را دربرابر كودتا چيان نشان نداد .



روز به آتش كشيده شدن سينما ركس آبادان :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش سينما ركس آبادان به دست عمال محمد رضا پهلوي به آتش كشيده شد . تمامي حاضران در اين سينما در آتش سوختند . اين اقدام با هد ف متهم ساختن انقلابيون صورت گرفته بود تا شايد رژيم بتواند تبليغات وسيعي به نفع خويش و عليه انقلاب اسلامي ملت ايران به راه اندازد كه چنين نشد.



عمليات فتح هشت :





در چنين روزي در سال 1366 عمليات فتح هشت آغاز شد . اين عمليات با رمز يا رسول الله آغاز گرديد . مجري اين عمليات غرور آفرين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود .



قيام ملت ويتنام :





مردم ويتنام در چنين روزي در سال 1945 ميلادي به رهبري هوشي مينه رهبر مردم ويتنام عليه استعمار فرانسه قيام كردند . اين مبارزه سالها به طول انجاميد . هوشي مينه مغز متفكروطراح بزرگ عمليات نظامي درنبرد آزاديبخش مردم مبارز ويتنام عليه اشغالگران فرانسوي و سپس آمريكايي بود. وي چند سال پيش درگذشت.



تولد فلاويوس ريسيمر :

فلاويس ريسيمر ، ارتشبد امپراطوري روم شرقي در چنين روزي در سال 427 ميلادي ديده به جهان گشود .وي در انتخاب امپراطور روم نقش ويژه اي ايفا كرد .



تولد بروك تيلور:

تيلوررياضيدان بر جسته انگليسي در چنين روزي در سال 1685 ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد . وي كاشف قضيه تيلور است .



تولد آنتونيو ساليري :

ساليري آهنگساز بر جسته ايتاليايي در چنين روزي در سال 1750 ميلادي ديده به جهان گشود . "تاتار" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد فابين گوتليب فون بلينگوستن :

فابين گوتليب فون بلينگوستن به عنوان نخستين كسي كه به قطب جنوب سفر كرد ، در چنين روزي در سال 1778 ديده به جهان گشود .



تولد السا مورانته :

مورانته نويسنده ايتاليايي ، شاعر و نويسنده داستانهاي كوتاه در چنين روزي در سال 1916 ميلادي به دنيا آمد ." تنهايي آرتور " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد انوك لايت :

لايت، آهنگساز و موسيقيدان آمريكايي در چنين روزي در سال 1907 ميلادي ديده به جهان گشود . وي بيشتر اوقات رهبري اركستر ها را به عهده داشت .





اجراي "جاده خليج" به همراه باب اسميت عنوان مهمترين اجراي صحنه او ست .



تولد آلن رب گريه :

آلن رب گريه نويسنده بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1922 ميلادي ديده جهان گشود . او را نماينده مهم جريان هاي ادبي "رمان نو" و" ضد رمان " در دهه پنجاه فرانسه خوانده اند . وي چندين فيلم را نيز كارگرداني كرد و چندين فيلمنامه به رشته تحرير در آورد ." نظاره گر" عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .





تولد محمد ضياء الحق :

