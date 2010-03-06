هشت درصد جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش کمیته امداد هستند

علی‌اصغر حاجی‌نقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به وجود 24 کانون فرهنگی – تربیتی در سطح استان برای خدمت‌رسانی به نیازمندان افزود: بر اساس آخرین آمار در طی نه ماهه سال جاری 160 هزار و 562 خانوار که شامل سه هزار و 700 نفر هستند، تحت پوشش قرار دارند.

مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی در خصوص علت تحت حمایت قرار گرفتن مددجویان گفت: 57 درصد خانوارها بدون سرپرست هستند و 43 درصد دیگر را خانوارهایی تشکیل می‌دهند که سرپرست دارند اما به دلایلی مانند بیماری، کهولت سن و ... از کار افتاده محسوب می‌شوند.

حاجی‌نقی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن به مبلغ یک تا سه میلیون تومان به خانواده‌های بی‌بضاعت و کم‌درآمد، در خصوص مسایل حمایتی در ایام پایانی سال افزود: از تاریخ 10 اسفند ماه سال جاری 495 هزار بن در بین اقشار نیازمند توزیع شده است.

وی در ادامه از وجود یک هزار و 734 روستای فاقد نانوایی محروم خبر داد و تصریح کرد: هر ساله آرد یارانه‌ای به مددجویان در این روستاها داده می‌شود و 29 هزار و 152 خانوار روستایی از این آرد سهمیه‌بندی شده استفاده می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی مستمری خانواده‌های تحت پوشش را تا پایان دی ماه سال جاری 600 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تعداد دختران در نوبت جهیزیه در استان هفت هزار 100 نفر است که در حال حاضر به دو هزار 500 نفر از آنان این جهیزیه‌ها پرداخت شده و مابقی در نوبت دریافت جهیزیه هستند.

وی هزینه این جهیزیه‌ها را برای هر نفر 600 هزار تومان و جمع هزینه‌ها را 15 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با بیان این که 16 درصد بودجه کمیته امداد را مشارکت‌های مردمی و 85 درصد آن را اعتبارات دولتی تامین می‌کند، افزود: در این راستا 180 میلیارد تومان اعتبار دولتی در قالب سرفصل‌های مختلف داشته‌ایم.

وی در ادامه گفت: در 11 ماهه سال جاری حدود 22 هزار خانواده برای تحت پوشش قرار گرفتن به مراکز پذیرش مددجو مراجعه کرده و حدود هفت هزار خانواده تحت پوشش قرار گرفته‌اند و مابقی آن‌ها به دلایلی واجد شرایط نبوده‌اند.