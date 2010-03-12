نوروز را باید متکی بر اراده معطوف به زمان درک کرد

دکتر محمد ضیمران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی گفت: روز اول فروردین که رسیدن آفتاب است به نقطه حمل ، ابتدای بهار است و این را نوروز می‌گویند و به معنی روز نو است. معمولاً دونوع نوروز وجود دارد یکی نوروز عامه و دیگری نوروز خاصه . نوروز عامه روز اول فروردین است که آمدن آفتاب به نقطه حمل است و رسیدن او به نقطه اول بهار است.

وی افزود: بعضی‌ها گفتند خداوند متعال در این روز عالم را آفریده و هر هفت کوکب در اوج تدبیر بودند و برجها همه در نقطه اول حمل بودند و در این روز حکم شد که آدم (ع) را خلق کردند. بنابراین این روز را نوروز می‌گویند. بعضی دیگر در اساطیر می‌گویند که جمشید که او اول جم نام داشته، سیر در عالم می کرد و چون به آذربایجان رسید فرمود تخت مرصعی برجای بلندی رو به جانب مشرق بگذارند و تاج مرصعی بر سر نهاد و بر آن تخت نشست و همینکه آفتاب طلوع کرد و پرتو آفتاب به آن تاج و تخت افتاد شعاعی در غایت روشنی ظاهر شد و مردم از آن شاد شدند و گفتند این نوروز است.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما را چنین توصیف کرد: یکی این است که ما را با ریشه های خودمان، ریشه‌های تاریخی، ریشه های فرهنگی مرتبط می‌کند. از همه مهمتر این است که اول روزی است که بهار یعنی فصل گل و شکوفایی و زندگی شروع می‌شود. ایرانی ها از دیرباز سعی می‌کردند در این روز خودشان را نو کنند. تمام افکار پوسیده و افکاری که ناراحتی ایجاد می کرده از خودشان دور می‌کرده و فصل تازه‌ای در زندگی آغاز می‌کردند.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: دوجشن در فرهنگ ایرانیان اهمیت زیادی داشته، یکی نوروز است و دیگری جشن مهرگان بوده . درواقع ایرانیان قدیم این دو جشن را مبنای فرهنگ خودشان می‌دانستند. در عین حال یادمان باشد بحث نوروز بحث زمانبندی است یعنی اراده معطوف به زمان در اندیشه ایرانی همواره تاریخ دیرینی دارد. به همین دلیل ایرانیان این مبدأهای مهم تاریخی مثل مهرگان و نوروز را در تقویم زندگی خودشان مبنا قرار داده و زندگی را تازه می‌کردند.

ضیمران درباره اینکه نوروز تا چه اندازه می تواند نماد روح و روحیه ایرانی باشد؟ اظهار داشت: این سؤال برمی گردد به سؤالهای قبلی ، در اکثر دوران تاریخ حتی در تاریکترین لحظات تاریخ ایران از جمله حمله مغول به ایران، ایرانیان با تمام بدبختی و فاجعه‌هایی که برایشان اتفاق افتاد عید را فراموش نکردند . در واقع عید را ملاک شروع و آغاز یک زندگی نو قلمداد کردند. راز دوام و بقای فرهنگی ایرانیان در همین نکته ، نهفته است نه در نوروز ، بلکه در این نگاه به روز و روزگار نو فصل جدید در زندگی در فعالیت ها و در کل مسیر حق.