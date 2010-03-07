قرار نیست "عروسک"به هر بهایی مخاطب را بخنداند

وحیدزاده به خبرنگار مهر گفت: تدوین و ساخت موسیقی به پایان رسیده و صداگذاری اواخر اسفندماه تمام می‌شود، تلاش می‌کنیم فیلم را بهار سال 89 اکران عمومی کنیم البته اگر شرایط مناسب فراهم شود نمایش عمومی فیلم در بهار می‌تواند در جذب مخاطب فضای مطلوبی فراهم کند.

وی ادامه داد: "عروسک" یک کمدی سالم در ادامه مسیری است که من در سینما طی می‌کنم و قرار نیست به هر بهانه و بهایی مخاطب را بخنداند. امیدوارم در این فضای غبارآلود که سینمای کمدی دارد "عروسک" درست و منصفانه دیده شود.

"عروسک" با بازی حسام نواب صفوی، بهاره رهنما، لیلا اوتادی، علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری و... داستان دختری است به نام فرشته که دنبال کار می‌گردد. تدوین را داود یوسفیان انجام داده، فرامرز ابوالصدق صداگذار فیلم بوده و موسیقی را علیرضا لاچینی ساخته است.

دیگر عواملی که در تولید این فیلم همکاری دارند عبارتند از مدیر تولید: مجتبی متولی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، صدابردار: محمود سماک باشی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر تدارکات: علی بهرمند، عکاس: علی نیک‌رفتار، کسری نیک‌رفتار، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: افشین رضایی، منشی صحنه: شیدا باسمه‌چی، مشاور رسانه‌ای: وحید سعیدی.