آموزش و پرورش: از چادرهای اسکان در اردوهای دانش آموزی استفاده کردیم

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر به کاهش هزینه برنامه های ملی همچون برگزاری همایش ها نیز اشاره داشت و گفت: یکی از این اقدامات استفاده نکردن از خوابگاهها و سالنهای غذاخوری بود که به جای آن چادرهای اسکان و امکانات غذا را در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار دادیم تا خودشان محل خواب و غذایشان را آماده کنند که با این اقدام توانستیم علاوه بر صرفه جویی، توانمندیهای فردی و اجتماعی دانش آموزان را هم بالا ببریم.

سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی یکی از معاونتهای فرهنگی است که از بیشترین ظرفیتها و امکانات برای تبیین منویات مقام معظم رهبری را در خصوص اصلاح الگوی مصرف برخوردار است.

یزدانی در پاسخ به این سئوال که" چه اقداماتی را در راستای افزایش ظرفیت اردوگاهها و کانونهای فرهنگی و تفریحی طی سال گذشته دنبال کرده اید؟" افزود: ما به شکل جدی دنبال این هستیم که قابلیتهای اردوگاهها، کانونها و دارالقرآنها را چند جانبه کنیم تا هزینه های هنگفتی که برای ایجاد این اماکن شده بازدهی بیشتری داشته باشد.

وزارت آموزش و پرورش بیش از یک هزار و 200 کانون اردویی تفریحی و فرهنگی دارد که برخی از آنها بیش از 10 هزار هکتار مساحت دارند.

اصلاح مصرف در استفاده از نیروی انسانی

ما باید در تربیت زیستی و اقتصادی نگاه دانش آموزان را بر آموزه های دینی معطوف کنیم علی اصغر یزدانی

یزدانی استفاده از ظرفیت نیروی انسانی داخل معاونت پرورشی برای تدریس را یکی دیگر از اقدامات این معاونت در سال اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: در واقع دنبال این نبودیم که از عناصر بیرونی برای تدریس همکاران و معاونان پرورشی و امور تربیتی استفاده کنیم.

تقویت نگاه اقتصادی دانش آموزان در سال آینده

یزدانی در پاسخ به این سئوال که " این معاونت چه فعالیتهای فرهنگی و پرورشی را برای تبیین مفهوم اصلاح الگوی مصرف طی سال جاری را دنبال کرده است؟" گفت: ما باید در تربیت زیستی و اقتصادی نگاه دانش آموزان را بر آموزه های دینی معطوف کنیم تا آنگونه بار بیایند که از امکانات و نعمتهای الهی با کمترین فرسایش استفاده کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی خاطرنشان کرد: به دنبال تعامل با سازمان پژوهش برای ورود این مفهوم در کتب درسی هستیم ضمن اینکه اعتقاد داریم تغییر رویکرد معلمان نیز در این زمینه برای تربیت دانش آموزان موثر است.