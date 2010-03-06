ناتوانی آمریکا درحل اختلاف با چین درباره ایران/خشم کره و ژاپن ازآمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، دولت "باراک اوباما" و کنگره آمریکا هم اکنون در حل اختلافات با چین و دیگر اعضای دائم شورای امنیت در تحریم یکجانبه علیه ایران ناتوان ماندند .

آنتی وار در ادامه می افزاید: چین یک رابطه تجاری مستقیم با ایران دارد و مخالف اعمال تحریم علیه این کشور است.

همچنین شرکتهای پتروشیمی در انگلیس و فرانسه حمایت خود را از مستثنی کردن چین در تحریم ایران اعلام کردند.

این درحالی است که این اقدام آمریکا خشم ژاپن و کره جنوبی را که رابطه تجاری با ایران دارند، برانگیخته است.

اقدامات آمریکا برای مستثنی کردن چین از تحریم ایران درحالی است که حتی به اذعان خود ایالات متحده، غرب در اعمال فشار علیه تهران ناتوان است و این تحریمها غیر عملی است.