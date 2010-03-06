  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

آنتی وار خبر داد:

ناتوانی آمریکا درحل اختلاف با چین درباره ایران/خشم کره و ژاپن ازآمریکا

ناتوانی آمریکا درحل اختلاف با چین درباره ایران/خشم کره و ژاپن ازآمریکا

یک پایگاه اینترنتی-تحلیلی در گزارشی با اشاره به ضعف غرب در اعمال فشارهای بیشتر علیه تهران از ناتوانی آمریکا در حل اختلافات با چین در اعمال تحریم علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، دولت "باراک اوباما" و کنگره آمریکا هم اکنون در حل اختلافات با چین و دیگر اعضای دائم شورای امنیت در تحریم یکجانبه علیه ایران ناتوان ماندند .

آنتی وار در ادامه می افزاید: چین یک رابطه تجاری مستقیم با ایران دارد و مخالف اعمال تحریم علیه این کشور است.

همچنین شرکتهای پتروشیمی در انگلیس و فرانسه حمایت خود را از مستثنی کردن چین در تحریم ایران اعلام کردند.

این درحالی است که این اقدام آمریکا خشم ژاپن و کره جنوبی را که رابطه تجاری با ایران دارند، برانگیخته است.

اقدامات آمریکا برای مستثنی کردن چین از تحریم ایران درحالی است که حتی به اذعان خود ایالات متحده، غرب در اعمال فشار علیه تهران ناتوان است و این تحریمها غیر عملی است.

کد مطلب 1046227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها