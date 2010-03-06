به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که از اول فروردین از ساعت 30/8 تا 9 صبح روی آنتن می‌رود، در قالب نمایش است و به موضوعاتی چون پرهیز از اسراف در میهمانی‌ها، صله رحم، ترویج نوعدوستی و تحول و شکوفایی همراه با تحول در طبیعت می‌پردازد.

همچنین گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف به موضوع نشاط معنوی و امید و پویایی در خانواده‌ها نیز توجه داشته است.

در همین راستا برنامه‌ای زنده تحت عنوان "‌بهارستان" ‌تهیه و آماده پخش شده است که زمان 120 دقیقه هر روز از اول فروردین ساعت 9 تا 11 صبح پخش می شود.

در این برنامه به ترویج آداب اسلامی و پند آموزی از بهار طبیعت اشاره می شود.