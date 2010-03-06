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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

قطار شهری آرامگاه بوعلی همدان را به تپه هگمتانه متصل می‌کند

قطار شهری آرامگاه بوعلی همدان را به تپه هگمتانه متصل می‌کند

همدان - خبرگزاری مهر: شهردار همدان گفت: قطار شهری در یک مسیر گردشگری از آرامگاه بوعلی‌سینا تا تپه هگمتانه به طول 3 کیلومتر راه اندازی می شود.

سیدمسعود عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به وجود محدودیت‌های ورود خودرو به هسته مرکزی شهر همدان، راه‌اندازی ترن شهری با سرعت پایین برای تردد حداقل 30 هزار مسافر در هر روز در رینگ اول شهر را از اولویت‌ها برشمرد و افزود: در شورای ترافیک نیز مطالعات این پروژه مورد بحث قرار گرفت.

وی از ساخت و ساز برج دوقلو در همدان خبر داد و با اشاره به انجام طراحی این پروژه و تصویب آن، از جانمایی این پروژه خبر داد و گفت: هر یک از این برج‌ها شامل 30 طبقه و در بهترین نقطه شهر ایجاد می‌شود که در این خصوص زمینی به مساحت 7 هزار مترمربع و زیربنای 42 هزار مترمربع در نظر گرفته شده است.

عسگریان یادآور شد: این پروژه مصوبات کمیسیون ماده 5 را سپری کرده و در حال مذاکره برای جذب سرمایه‌گذار جهت احداث آن هستیم.

شهردار همدان احداث کارخانه سیمان را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه زمین، راه دسترسی، امکانات زیربنایی اولیه شامل آب، برق، تلفن و ساختمان اداری این پروژه احداث شده است، گفت: این پروژه در 50 کیلومتری شهر همدان راه‌اندازی می‌شود که خوشبختانه یک سرمایه‌گذار ترک نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده اما هنوز نهایی نشده است.

کد مطلب 1046233

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