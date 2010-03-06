به گزارش خبرگزاری مهر، نشسته هفتگی"عرفان در ادبیات ایران" با حضور دکتر پرویز عباسی داکانی امروز شبنه 15 اسفند از ساعت 16:30 تا 18:30 برپا خواهد شد.

کتاب "رابرت کندی از غرق شدن نجات پیدا می‌کند" با حضور حسن فرهنگی، محمدرضا نظری و مزدک بلوری فردا یکشنبه 16 اسفند از ساعت 16:30 تا 18:30 نقد و بررسی می‌شود.

"تجلی قرآن در اندیشه مولانا" عنوان نشست دیگری است که این هفته دوشنبه 17 اسفند برپا خواهد شد. در این نشست دکتر کاظم محمد وایقانی و یاسر هدایتی درباره این موضوع به گفتگو می‌پردازند.

مراسم یازدهمین دوره کتاب فصل ساعت 16 تا 18 روز سه‌شنبه 18 اسفند با معرفی برترین کتابهای فصل انجام خواهد گرفت.

نشست نقد و بررسی کتاب "گرگها از برف نمی‌ترسند" نوشته محمد رضا بایرامی با حضور نویسنده این کتاب و همچنین منتقدان فرخنده حق شنو و کامران محمدی روز چهارشنبه 19 اسفند از ساعت 16:30 تا 18:30 برگزار می‌شود.

همچنین در این روز نشست "تفسیر انسان به انسان" از ساعت 17 تا 19 برپا خواهد شد که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پور و دکتربخشعلی قنبری شرکت می‌کنند.

سرای اهل قلم در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 واقع شده‌است.