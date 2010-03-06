به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس جعفر فرشچی صبح شنبه در نشست محیط زیست این شرکت اظهار داشت: یکی از اهداف شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم کمک به محیط زیست سالم و ایجاد فضاهای سبز و درختکاری است.



وی افزود: بر اساس توجه ویژه شرکت شهرک‌های صنعتی قم به امر درختکاری هر ساله با همکاری منابع طبیعی استان نسبت به درختکاری در شهرک‌های صنعتی می‌نماید.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم اضافه کرد: امسال نیز همزمان با هفته درختکاری روز پنجشنبه هفته جاری مراسم درختکاری با حضور مسئولان استان و دوست داران فضای سبز در شهرک صنعتی محمودآباد قم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: با توجه به شرایط و اقلیم منحصر به فرد منطقه عمومی شهرک محمودآباد و همچنین گرد و غبار موجود سعی شده از درخت، درختچه و گل‌هایی استفاده شود که با شرایط خاص این منطقه حداکثر سازگاری را داشته باشند.



مهندس فرشچی تصریح کرد: امسال در شهرک صنعتی محمودآباد قم مکان مناسبی به همین منظور آماده شده و ما آمادگی کاشت 25 هزار اصله درخت را داریم که با اجرای این برنامه در روز پنج شنبه ده هکتار به فضاهای سبز این شهرک افزوده خواهد شد.



وی بیان داشت: همزمان با این مراسم در شهرک‌های فعال دیگر نیز قرص درخت صورت می‌گیرد .



گفتنی است این مراسم روز پنجشنبه ساعت 9 صبح در شهرک صنعتی محمودآباد واقع در جاده قم - تهران برگزار خواهد شد.

