به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، واتیکان تمام فرآیند بهبود راهبه ماری سیمون پیر راهبه فرانسوی را مستند کرده است و آن را به عنوان شاهدی برای یک کرامت در نظر گرفته است، شاهدی که برای آخرین مرحله تقدیس ژان پل دوم ضروری است.

بازگشت وضعیت این راهبه به این معنا خواهد بود که واتیکان باید شواهد دیگری از یک کرامت از سوی ژان پل دوم بیابد تا بتوان وی را به مرحله تقدیس رساند.

هفته گذشته یک روزنامه لهستانی گزارش داده بود که بیماری این راهبه فرانسوی بار دیگر عود کرده است اما واتیکان اعلام کرد که این خبر در حال حاضر بی پایه است.

اما این روزنامه لهستانی گزارش داده است که کمیسیون پزشکی واتیکان که مسئول این پرونده است از یکی از مقامات کلیسایی که در فرآیند تقدیس مشارکت دارد خواسته یک نمونه دیگر پیدا کند.

ژان پل دوم در آوریل سال 2005 پس از 26 سال رهبری کاتولیکهای جهان درگذشت. در مراسم تدفین وی کاتولیکهایی که در میدان سنت پیتر جمع شده بودند فریاد " اکنون قدیس شود" سردادند و این امر بندیکت شانزدهم جانشین وی را ترغیب کرد که فرآیند اولیه را تسریع کند.

بندیکت از سنت گذشت دوره پنج ساله ای که باید میان زمان مرگ و تقدیس فاصله صورت گیرد چشم پوشی کرد این فرآیند آغاز شود.

مقامات کلیسا برای این که فردی را قدیس بدانند دست کم به دو نمونه کرامت نیاز دارند.