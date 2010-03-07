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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

فیلمبرداری "پایان دو" به پایان رسید

فیلمبرداری "پایان دو" به پایان رسید

"پایان دو" به کارگردانی یعقوب غفاری برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "پایان دو" جمعه چهاردهم اسفندماه به پایان ‌رسید. "پایان دوم" اولین فیلم بلند سینمایی غفاری است که در آن آناهیتا نعمتی، دانیال عبادی، زیبا بروفه، مجید یاسر، مهدی فقیه و یعقوب غفاری و... بازی کردند.

تدوینگر این فیلم هنوز مشخص نشده و به زودی با انتخاب تدوینگر، صداگذار و آهنگساز مراحل فنی فیلم شروع می‌شود. فیلم اردیبهشت 89 آماده نمایش می‌شود اما تا جشنواره بیست و هشتم روی پرده نمی‌رود. در خلاصه این فیلم آمده است: رویا وعشق، عشق و آرمان، آرمان و زمان، زمان و وصل، وصل و هجر، هجر و پایان، پایان و امید همه روایتگر داستان فیلم هستند.

فیلبرداری این فیلم برعهده محمود کلاری بود . تهیه‌کنندگی ان را محسن علی‌اکبری و علی غفاری انجام می‌دهند و محصول موسسه تصویرگران هفت آسمان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

کد مطلب 1046267

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