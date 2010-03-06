افزایش تلفات انفجار در نجف اشرف/ شهید و زخمی شدن 57 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، صبح امروز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه "صافی الصفا" در نزدیکی اتوبوس زائران ایرانی واقع در یک کیلومتری حرم مطهر امام علی (ع) منفجر شد.

بر اساس آمارهای تکمیلی در این انفجار هفت زائر ایرانی شهید و 50 نفر دیگر از جمله 37 زائر ایرانی زخمی شدند.

خاطرنشان می شود شبکه تروریستی القاعده شب گذشته تهدید کرد که مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق خواهد شد و تمام افرادی را که در انتخابات پارلمانی عراق شرکت می کنند از بین خواهد برد.

انتخابات پارلمانی عراق فردا برگزار خواهد شد.