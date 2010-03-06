  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

جدیدترین تحولات عراق/

افزایش تلفات انفجار در نجف اشرف/ شهید و زخمی شدن 57 نفر

افزایش تلفات انفجار در نجف اشرف/ شهید و زخمی شدن 57 نفر

منابع امنیتی عراق از افزایش تلفات انفجار امروز نجف اشرف به هفت شهید و 50 زخمی گزارش دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، صبح امروز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه "صافی الصفا" در نزدیکی اتوبوس زائران ایرانی واقع در یک کیلومتری حرم مطهر امام علی (ع) منفجر شد.

بر اساس آمارهای تکمیلی در این انفجار هفت زائر ایرانی شهید و 50 نفر دیگر از جمله 37 زائر ایرانی زخمی شدند.

خاطرنشان می شود شبکه تروریستی القاعده شب گذشته تهدید کرد که مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق خواهد شد و تمام افرادی را که در انتخابات پارلمانی عراق شرکت می کنند از بین خواهد برد.

انتخابات پارلمانی عراق فردا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1046268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها