  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

عملیات چهاربانده کردن جاده "بابامیدان"به "خیرآباد" تسریع یابد

عملیات چهاربانده کردن جاده "بابامیدان"به "خیرآباد" تسریع یابد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار گچساران خواستار تسریع در چهاربانده کردن جاده "بابامیدان" به "خیرآباد" شد.

داود ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: اجرای این پروژه می تواند ترافیک این جاده را که استان خوزستان را به استان فارس متصل می نماید، به طور چشمگیری کاهش دهد.

وی بیان کرد: هم اکنون روزانه حدود 20هزار خودرو از محورهای ارتباطی شهرستان گچساران عبور و مرور می کنند.

ایوبی اظهار داشت: این میزان در ایام نوروز افزایش می یابد و باعث ایجاد ترافیک شدید در محورهای ارتباطی این شهرستان می شود.

معاون فرماندار گچساران تصریح کرد: ایستگاههای راهداری در این شهرستان نیز جوابگوی میزان ترافیک موجود نیست و لازم است راهداری های جدید در این شهرستان ایجاد شود.

وی همچنین تجهیز اداره راه و ترابری گچساران و روکش آسفالت جاده های روستایی را از دیگر نیازهای این شهرستان در بخش راه عنوان کرد

مطالعه چهار بانده کردن محور بابامیدان - گچساران - خیرآباد، یکی از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان است که عملیات اجرای این پروژه تاکنون آغاز نشده است.

کد مطلب 1046277

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها