عملیات چهاربانده کردن جاده "بابامیدان"به "خیرآباد" تسریع یابد

داود ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: اجرای این پروژه می تواند ترافیک این جاده را که استان خوزستان را به استان فارس متصل می نماید، به طور چشمگیری کاهش دهد.

وی بیان کرد: هم اکنون روزانه حدود 20هزار خودرو از محورهای ارتباطی شهرستان گچساران عبور و مرور می کنند.

ایوبی اظهار داشت: این میزان در ایام نوروز افزایش می یابد و باعث ایجاد ترافیک شدید در محورهای ارتباطی این شهرستان می شود.

معاون فرماندار گچساران تصریح کرد: ایستگاههای راهداری در این شهرستان نیز جوابگوی میزان ترافیک موجود نیست و لازم است راهداری های جدید در این شهرستان ایجاد شود.

وی همچنین تجهیز اداره راه و ترابری گچساران و روکش آسفالت جاده های روستایی را از دیگر نیازهای این شهرستان در بخش راه عنوان کرد

مطالعه چهار بانده کردن محور بابامیدان - گچساران - خیرآباد، یکی از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان است که عملیات اجرای این پروژه تاکنون آغاز نشده است.