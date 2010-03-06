روزانه 350 تن زباله در کرمان تولید می شود

حسین کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از پر هزینه ترین خدمات شهرداری جمع آوری زباله ها است و این درحالی است که روزانه در سطح شهر کرمان 350 تن زباله تولید و جمع آوری می شود.

وی افزود: در راستای بازیافت زباله ها در سطح شهر نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و مردم می توانند زباله های قابل بازیافت را به دکه های مخصوصی که برای این امر در نظر گرفته شده است تحویل دهند.

کردی با اشاره به ایام پایان سال و خانه تکانی توسط شهروندان گفت: به طور معمول و همه ساله در این ایام سال میزان تولید زباله در شهر افزایش می یابد که در این میان با حجم زیاد زباله های تولیدی در زمان محدود مواجه می شویم.

قائم مقام شهردار کرمان افزود: این افزایش تولید مشکلات زیادی ایجاد می کند به همین دلیل شهروندان نباید خانه تکانی را به روزهای آخر سال موکول کنند.

وی گفت: طبق آمار گذشته میزان تولید زباله به طور روزانه در روزهای پایانی سال حداقل به هزار و 100 تن در روز می رسد.

وی اضافه کرد: این حجم زباله از ساعت 21 شب شروع به جمع آوری می شود که علیرغم استفاده از تمام توان جمع آوری زباله تمرکز تولید زباله در ایام پایانی سال شهرداری را با مشکل مواجه می کند.

