تنها پنج درصد مردم توان مالی اقامت در هتل را دارند

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای است که مردم از سطح درآمد بالایی برخوردار نیستند و به همین دلیل بیشتر آنان نمی توانند در هنگام سفر و تفریح در هتلهای کشور اقامت کنند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: هزینه های مسافرت آنقدر زیاد است که مردم ترجیح می دهند در چادرهای مسافرتیشان اسکان یابند درحالی که در فصلهای سرد سال و همچنین به هنگام باران امکان استفاده از چادر نیز وجود ندارد.

آرین منش در ادامه گفت: باید دید آماری که از سوی سازمانهای مربوطه اعلام می شود واقعی است یا خیر، چون گردشگر واقعی فردی است که یک شب را در مکانی اقامت داشته باشد در حالیکه بسیاری از آمارهای ارائه شده مربوط به افرادی است که گذرا از یک شهر به شهر دیگر سفر کرده اند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نوروز سال گذشته مسئولان سازمان میراث فرهنگی عنوان کردند 20 میلیون گردشگر به مشهد مقدس سفر کرده است در حالی که باید بررسی کرد چه تعداد از آنها به معنای واقعی گردشگر بوده اند و در هتلها اقامت داشته اند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید مراکز اقامتی ارزان قیمت را برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاد کند، گفت: با تاسیس این مراکز درصد بیشتری از مردم امکان استفاده از مراکز اقامتی را در طول سفر خود دارند.

آرین منش افزود: ایجاد هتلهای یک تا پنج ستاره نیز مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد چرا که بیشتر آنها توانایی مالی برای اسکان ندارند و این مشکل تنها با ایجاد مراکز اقامتی ارزان قیمت حل خواهد شد.