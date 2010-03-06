به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی، قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که سال گذشته سرانه بودجه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم 400 هزار تومان بوده است، ابراز داشت: متأسفانه در سال جاری این سرانه با کاهش 25 درصدی به رقم 300 هزار تومان رسید.
وی افزود: متأسفانه به موازات کاهش بودجه دستگاهها در سال جاری این مسأله به بودجه فرهنگی مساجد استان نیز سرایت پیدا کرد.
سال آینده مساجد قم را تجهیز میکنیم
روحانی در ادامه با بیان اینکه تجهیز کانونهای مساجد یکی از مهمترین برنامههای این دبیرخانه در سال آینده خواهد بود، گفت: با این کار سعی داریم خدمات و امکانات خوبی در اختیار اعضای کانونها قرار دهیم ضمن آن که انعکاس خوبی از فعالیتهای کانون ها به مسئولین ارائه دهیم که در همین راستا یک شبکه واحد ارتباطی در تمام کانونهای مساجد استان راه اندازی خواهد شد.
وی در خصوص دیگر برنامههای دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد قم در سال آینده گفت: در حال حاضر مشغول تدوین اساسنامه و سند چشمانداز دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هستیم که با توجه به اساسنامه قبلی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری، نیاز به بازنگری در اساسنامه احساس میشد که این مهم با هماهنگی ستاد عالی کشور به سرانجام میرسد.
تشکیل گروههای فکر در کانونهای مساجد قم
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم با اشاره به تشکیل گروههای تولید فکر در این دبیرخانه گفت: مهمترین این گروه فکر، مجمع نمایندگان کانونها بودند که با انتخابات معین شدند و ساز و کاری نیز برای آن تهیه شد که طرحهایی را بررسی و تصویب کنند.
رشد کمی و کیفی کانونهای مساجد قم
روحانی همچنین با اشاره به آمار کانونهای مساجد استان قم گفت: کانونها از جهت کمی رشد خوب داشتند به طوری که در خردادماه تعداد 102 کانون در قم فعال بود که هم اکنون این میزان به 164 کانون افزایش پیدا کرده است که البته سهیمه ما 208 کانون است که بر اساس برنامه باید تا خرداد سال آینده به این میزان برسیم.
وی اضافه کرد: کانونهای استان از جهت کیفی نیز رشد خوبی داشتند و دورههای آموزشی جداگانهای نیز برای ائمه جماعات، مسئولین و اعضای کانونها در سال جاری برگزار شد.
لزوم توجه مضاعف به بخش پژوهش
روحانی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به پژوهش و فعالیتهای هنری در فعالیتهای کانونهای مساجد افزود: از آن جایی که قم دارای ظرفیتهای خوبی در این دو محور است و کانونهای فرهنگی هنوز در این دو محور به آن جایگاه واقعی خود دست نیافتند لذا به امید خداوند در این دو محور نیز فعالیتهای گستردهای را در سال آتی آغاز خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهم فعالیتهای امسال دبیرخانه مساجد قم ابراز داشت: سامان بخشی با چارت تشکیلاتی و شرح وظایف در خردادماه امسال صورت گرفت که تعداد نیروهای دبیرخانه از هفت نیرو به 19 نفر افزایش پیدا کرد که البته سطح ایده آل ما 28 نفر است که به علت کمبود بودجه نتوانستیم به سمت ایده آل برسیم.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم تقسیمات منطقهای و جلسات ماهیانه کانونها، تعامل بیشتر بین کانونها، مشارکت با کانونها در اجرای برنامهها، نظارت بیشتر بر کانونها، برگزاری مسابقات مختلف کشوری و استانی از جمله کریمه، همای رحمت، نور علی نور، تأسیس خانه شاهد و هیأت مرکزی، انتظار و نمایشگاه فجرآفرینان عاشورایی را از جمله برنامههای انجام شده در سال جاری برشمرد.
برگزاری اردوهای فرهنگی و علمی
وی از برگزاری اردوهای مقطعی و دائمی خبر داد و گفت: اردوی جوانه انتظار مختص اعضای کانونهای قم بود که در اردوگاه تهران برگزار شد و اردوی سراسری اندیشه انتظار نیز در حال برگزاری است که از استانهای مختلف به قم سفر میکنند که سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم در خاتمه گفت: مجموع تلاش همکاران و کانونهای فرهنگی قم در این برنامهها منجر به کسب رتبه اول توسط دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد قم در بین تمام دستگاههای استان در زمینه طرحهای اجرایی در عرصه جوانان و نوجوان شد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد قم از کاهش 25 درصدی سرانه بودجه کانونهای مساجد این استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی، قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که سال گذشته سرانه بودجه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم 400 هزار تومان بوده است، ابراز داشت: متأسفانه در سال جاری این سرانه با کاهش 25 درصدی به رقم 300 هزار تومان رسید.
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