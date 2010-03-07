هفدهمین همایش آسیای مرکزی و قفقاز فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، هفدهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز تحت عنوان "انرژی، آب، غذا و حمل و نقل : زمینه هایی برای همکاری و همگرایی" قرار است در روزهای 17 و 18 اسفند 1388 در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شود و دبیرخانه همایش ظرف چهار ماه گذشته بیش از 100 خلاصه مقاله تخصصی از 19 کشور جهان شامل: ارمنستان، ازبکستان، آذربایجان، افغانستان، آلمان، اوکراین، پاکستان، تاتار، تاجیکستان، روسیه، ژاپن، سوئد، قزاقستان، قرقیزستان، کانادا، گرجستان، نروژ و هند دریافت داشته که در مقایسه با سایر همایش‌های دفتر مطالعات، بی‌نظیر بوده است.

همچنین بیش از 50 مقاله به زبان فارسی از طریق اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی علاقمند به مسایل منطقه واصل شده است.

این همایش در صبح روز دوشنبه 17 اسفند، با پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران گشایش یافته و سپس منوچهر متکی وزیر امور خارجه به سخنرانی خواهد پرداخت و این همایش تا بعد از ظهر سه شنبه کار خود را در قالب 6 جلسه تخصصی ادامه خواهد داد.

محورهای مباحث این جلسات عبارت از: 1- جایگاه انرژی، آب و غذا و حمل و نقل در ایجاد همگرایی منطقه‌ای. 2- ارزیابی ابعاد و جوانب امنیت انرژی در منطقه. 3- آب و غذا: ماهیت ملی منطقه ای و بین‌المللی آن. 4- حمل و نقل: چالشها و راهکارها. 5- پیامدهای سیاسی و اجتماعی فقدان امنیت انرژی، آب،‌ غذا و حمل و نقل در منطقه. 7- تاثیرگذاری تحولات نظام نقطه ای و بین‌المللی بر امنیت انرژی، آب، غذا و حمل و نقل در آسیای مرکزی و قفقاز. 8- ظرفیت‌های منطقه ای برای همکاری و همگرایی و نقش جمهوری اسلامی ایران در این فرایند. 9- چشم انداز امنیت انرژی، آب، غذا و حمل و نقل. 10- راهکارهای مناسب برای مقابله با موانع و تهدیدهای همکاری و همگرایی در انرژی، آب، غذا و حمل و نقل که جمعاً 40 تا 50 سخنرانی علمی- کاربردی ایراد می شود.

از جمله ویژگی‌های این همایش حضور تعداد قابل توجهی از مقامات عالی‌رتبه از جمله وزرای ایرانی و خارجی و شخصیت‌های سیاسی- پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع است.