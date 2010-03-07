به گزارش خبرنگار مهر، مستند "خلیج فارس" برای کامل شدن نیاز به تعدادی مصاحبه تحلیلی تاریخی درباره تاریخ سیاسی خلیج فارس دارد، با ضبط این مصاحبهها این مستند 12 قسمتی آماده نمایش از پرس تی وی میشود.
این مجموعه مستند تصویری از تاریخ، آداب، رسوم، باورهای فرهنگی، جاذبههای طبیعی و ویژگیهای قومی مناطق اطراف خلیج فارس است که در قشم، کیش، لارک، هنگام، هرمز، فارور، ابوموسی و بندرلنگه، تنب بزرگ و کوچک و خارک تصویربرداری شده است.
مستند "خلیج فارس" به تهیهکنندگی عبدالرحیم نظری در 12 قسمت 25 دقیقهای برای پخش از شبکه پرس تی وی تولید شده و ندیمه موسیوند محقق، حبیب خزاعیفرد آهنگساز و علی فریدونی مدیر تولید این مجموعه هستند. سعید ابوطالب مستندهای "پارلمان ایرانی"، "آب ما را با خود برد" و "اقلیت و اکثریت" را در کارنامه دارد.
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