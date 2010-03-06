دو هزار زنجانی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ رجب الماسی ظهر شنبه افزود: هدف از اعزام زائران به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، انتقال و ترویج فرهنگ ارزشمند هشت دفاع مقدس به نسل جوان، یادآوری حماسهها و ایجاد حس خودباوری و ایستادگی در برابر قدرتهای مستکبر است.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان همه رشادتها و حماسههای رزمندگان را عنوان کرد و افزود: بازدید از این مناطق فرصت مناسبی است تا علاقهمندان بتوانند در صحنههای نبرد رزمندگان پر توان حضور یافته و از نزدیک با حماسهها و ایثارگری فرزندان غیور ایران اسلامی آشنا شوند.
سرهنگ الماسی در زمینه سهمیه زائران اعزامی این شهرستان ادامه داد: امسال طبق سهمیه ابلاغی سپاه استان، دوهزار و 25 نفر سهمیه برای ناحیه زنجان پیشبینی شده است که این زائران از 23 اسفند ماه به مدت 13 روز، طی چهار دوره زمانی مشخص به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام میشوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زنجان ادامه داد: از این تعداد 990 نفر برای نواحی ایجرود، ماهنشان، دانشجویی و واحدهای بسیج طلاب، بسیج ورزشکاران و پرسنل رسمی تیپ سوم انصارالمهدی (عج) اختصاص یافته که امسال مسئولیت اعزام کاروانهای راهیان نور آن نواحی و واحدها را سپاه ناحیه زنجان به عهده گرفته است و تا بازگشت به زنجان مدیریت میکند.
سرهنگ الماسی به تعداد اتوبوسهای اعزامی در هر دوره اشاره کرد و گفت: در دوره اول 12دستگاه اتوبوس و در دورههای دوم، سوم و چهارم هر کدام 11 دستگاه اتوبوس از مقر سپاه ناحیه زنجان، واقع در جنب مزار شهدای پایین، طی مراسمی با حضور مسئولان بدرقه و به اهواز اعزام میشوند.
وی افزود: در مدت استقرار زائران هر دوره در اهواز، برنامههای متنوع فرهنگی پیشبینی شده که بازدید از یادمانهای شهدای طلاییه، دهلاویه، شهدای والفجر هشت (اروند کنار)، کربلایی 5، چزابه، شرهانی، مناطق عملیاتی فکه، برگزاری یادواره شهدا، برپایی ایستگاه صلواتی، حلقههای معرفت، ادعیه و برپایی نمایشگاه و فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی از جمله برنامههای ناحیه است.
فرمانده اردوگاه راهیان نور شهرستان زنجان عنوان کرد: 35 نفر برادر و 20 نفر خواهر به عنوان خادم الشهدا به صورت داوطلب برای خدماتدهی به زائران در اردوگاه اهواز، سازماندهی و به کارگیری شده است.
سرهنگ الماسی افزود: برای تبیین مبانی نظری، ارزشی هشت سال دفاع مقدس، تقویت روحیه سلحشوری و روشنفکری نسبت به مسائل اخیر سیاسی زائرین راهیان نور، راویان مجرب از سوی کمیته راویان سپاه انصارالمهدی (عج) سازماندهی شده است.
وی ی نکاتی را برای زائران اعزامی به مناطق عملیاتی یادآور شد و بیان کرد: به علت غبارآلود بودن هوای جنوب و جنوب شرق کشور، زائران از آوردن ماسک یک بار مصرف غفلت نکنند و همچنین همراه داشتن دفترچه درمانی، کارت غرامت بیمه، دو عدد ملحفه و وسایل شخصی برای هر زائر الزامی دانست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زنجان با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی هنری ویژه زائران مناطق عملیاتی دفاع مقدس که درسال 89 برگزار میشود، از زائران هنردوست خواست نسبت به تهیه عکس، خاطرهنویسی، متن ادبی، داستان کوتاه، شعر، وبلاگ فیلم و فیلمنامه در محورهای جنگ و دفاع مقدس، دفاع مقدس و پیوند با حماسه عاشورای امام حسین (ع)، حق مقاومت و پایداری در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، بیان ارزشها، شهادت، ایثار و معرفی شهدا، جانبازان و آزادگان به عنوان یادگاران هشت سال دفاع مقدس، اقدام و آثار خود را تا پایان شهریور ماه سال 89 به آدرس انترنتی www.koolebar.ir ارسال کنند تا از جوایز این جشنواره برخوردار شوند.
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