قطع درخت برای تامین سوخت در استان به صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید حسن میرعماد پیش از ظهر شنبه در آیین آغاز هفته منابع طبیعی در سمنان گفت: با توسعه گاز رسانی و تامین سوخت مورد نیاز حاشیه نشینان جنگل دیگر درختی در استان برای سوخت قطع نمی شود.

وی با اشاره به اینکه برای دو میلیون هکتار از مراتع استان طرح شده است، گفت: هشت هزار و 500 بهره بردار در این عرصه فعالیت دارند و در آمد مراتع استان 800 میلیارد ریال است.

به گفته وی، تا پایان هفته منابع طبیعی بیش از 750 هزار اصله نهال بین مردم توزیع می شود .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ادامه داد: در دور اول سفر دولت به استان سه میلیارد و 200 میلیون ریال و در دور دوم سفر نیز در دو سال 100 میلیارد ریال به استان اختصاص یافته است .

میرعماد یادآور شد: همچنین امسال 156 میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری استان اختصاص یافته است .

استاندار سمنان نیز در این آیین گفت: تاثیر مستقیم و غیرمستقیم منابع طبیعی به لحاظ توانمندیهای بسیار زیاد آن به عنوان اساسی ترین عامل توسعه کشور محسوب می شود.

عباس رهی با اشاره به اینکه منابع طبیعی تجدید شونده در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارد، گفت: اگر از منابع طبیعی به صورت مطلوب استفاده شود می تواند ضامن توسعه پایدار و همه جانبه باشد.

وی یاد آورشد: عدم توجه به جایگاه منابع طبیعی تجدید شونده موجب تغییرات اکولوژیکی شده و آثار زیانبار آن به صورت پدیده های مخرب مانند سیل و بیابانزایی ظاهر می شود که ماحصل بهره برداری بی رویه و یک جانبه از منابع طبیعی کشور توسط انسانها است .