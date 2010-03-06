سامانه هوشمند منزلت ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح در کرج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه هوشمند منزلت اجتماعی خدمات حوزه اداری، رفاهی و مالی ارائه شده به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را در بر می گیرد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین دقیقی افزود: ارائه اعتبار نقدی و غیرنقدی، ارائه تخفیف در صورت خرید از فروشگاه های معتبر، ارائه خدمات بانکی، تخصیص سود به حساب بانکی و شفاف سازی نحوه محاسبه دستمزد از جمله خدمات نوین این سامانه است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بازنشستگان و مستمری بگیرنا نیروهای مسلح پیش از راه اندازی سامانه هوشمند منزلت مشکلات فراوانی برای دریافت خدمات داشته اند که هدف اصلی سازمان در راه اندازی این سامانه برطرف کردن این مشکلات بوده است.

وی بیان داشت: به طور قطع با راه اندازی سامانه هوشمند منزلت، مشکلات فروان بازنشستگان در این بخش برای دریافت خدمات برطرف می شود.

دقیقی عنوان کرد: ریشه یابی این مشکلات از طریق مطالعات دقیق و با اخذ نظر مدیران، کارشناسان و مشترکان سازمان انجام گرفته و این نقطه نظرات در طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند منزلت به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: یکی از راه های دریافت خدمات از طریق سامانه هوشمند منزلت مراجعه حضوری به اداره کل است، از آنجایی که ممکن است برخی از افراد بازنشسته به اینترنت دسترسی نداشته باشند، می توانند مانند گذشته به اداره کل مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز را درخواست کنند با این تفاوت که در سیستم جدید واحدی برای ارائه خدمات سامانه خوشمند منزلت در اداره کل طراحی شده است و متصدیان امر با استفاده از سامانه هوشمند منزلت، خدمات را با سرعت بیشتری ارائه می کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اعلام کرد: با توجه به اینکه یکی از دلایل طراحی سامانده هوشند منزلت کاهش مراجعات حضوری در نتیجه عدم اتلاف وقت کاربران است، توصیه می شود در صورت عدم دسترسی به سامانه ارتباط با مشتریان و کیوسک این گزینه را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: در مجموع هدف از افتتاح و راه اندازی این سامانه ارتقا کمیت و کیفیت ارائه خدمات به بازنشستگان و سهولت در رسیدگی به خدمات آنها است.

این مسئول گفت: این سامانه با بهره گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات بستری مناسب برای ارائه خدمات به بازنشستگان فراهم می آورد.

دقیقی افزود: این طرح در راستای تحقق دولت الکترونیک و مکانیزه کردن فعالیتها و ارائه خدمات در سراسر کشور به صورت پایلوت راه اندازی شد.

وی گفت: در حال حاضر 600 هزار بازنشسته نیروهای مسلح از خدمات این سازمان بهره می برند.