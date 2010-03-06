بازتاب خبر پنج قلوها در سمنان/ چهارقلوها هم صاحبخانه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، بازتاب خبر پنج قلوهای دماوندی در سمنان نیز خبر سازتر از همه جا بود چرا که ظهر شنبه استاندار سمنان، معاون عمرانی استاندار، فرماندار، شهردار و مدیر کل بهزیستی سمنان و امام جمعه موقت سمنان میهمان خانه کوچک چهارقلوهای سمنانی باشند.

محمدامین، محمدحسن، محمدحسین و فاطمه امروز بعد از چهار ماه از تولدشان موج جدیدی از خنده و شادی را به جمع خانواده شش نفری خود آوردند و به بهانه تولد این کودکان معصوم خانه ای نوساز و زیبا در سمنان به والدین این کودکان اهدا شد.

استاندار سمنان به همراه مسئولان در منزل این کودکان سمنانی حضور یافتند تا خبرهای خوشی برای خانواده سه برادر و خواهر چهارقلو داشته باشند.

بهزیستی پنج سال به چهارقلوها کمک هزینه می دهد

عباس رهی در این دیدار ضمن اعلام اهدای یک باب منزل مسکونی توسط شهرداری به مبلغ 60 میلیون تومان به این خانواده گفت: بهزیستی استان سمنان به مدت پنج سال موظف است ماهانه دو میلیون ریال بابت نگهداری و یک ملیون ریال بابت کمک هزینه پرستار برای این خانواده اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه تامین شیرخشک و دفترچه بیمه نیز توسط بهزیستی انجام می شود، گفت: پدر این خانواده نیز برای تامین مایحتاج زندگی در ساخت و ساز مسکن مهر مشغول خواهد شد.

این چهار قلوها آبان ماه امسال با تولدشان پزشکان و پرستاران بیمارستان امیرالمومنین (ع) این شهر را شگفت زده کردند چرا که تا قبل از تولدشان خانواده و پزشکان منتظر تولد سه قلو بودند و کودکانی که قرار بود به گفته پزشکان و آزمایش سونوگرافی سه قلو باشند، چهارقلو از آب درآمدند.

این چهارقلو ها 32 هفته پس از بارداری متولد شده و به خاطر نارس بودن، در بخش ویژه بیمارستان بستری شده بودند.

خانواده چهار قلوها اهل همدان و ساکن سمنان هستند. خاله محصل این چهار کودک بعد از تولدشان برای کمک به پدر و مادر این کودکان ترک تحصیل کرد و از همدان به سمنان سفر کرد تا به یاری این خانواده بیاید.

اقدام خبرگزاری مهر در انتشار خبر پنج قلوهای دماوندی، عامل اصلی خانه دار شدن چهار قلوهاست چرا که آنها را بار دیگر در مرکز توجه قرار داد. خانه اهدایی استاندار همین امروز تحویل محمد چهاردولی پدر این خانواده شد.